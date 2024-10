Phillip Island: Der Zeitplan für den Australien-GP

Am kommenden Wochenende macht die MotoGP in Australien halt. Wer die Rennen auf Phillip Island live mitverfolgen möchte, muss sehr früh aufstehen. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen gibt es hier im Überblick.

Mit Ausnahme von 2020 und 2021 (Absage aufgrund der Corona-Pandemie) findet auf dem «Phillip Island Circuit» seit 1997 das einzige Rennen der Motorrad-WM auf dem australischen Kontinent statt. Die Piste überzeugt nicht nur mit ihrer eindrucksvollen Landschaft direkt am Meer, sondern bringt den Zuschauern als eine der schnellsten Strecken im Kalender jedes Jahr aufs neue spannende Rennen.

Der Rundkurs misst mit seinen fünf Rechts- und sieben Linkskurven 4,45 km und hat eine 900 m lange Start-und-Ziel-Gerade. Der diesjährige «Qatar Airways Australian Motorcycle Grand Prix» wird über 27 Runden ausgetragen, wobei der Fokus auf dem Duell zwischen WM-Leader Jorge Martin (Pramac Ducati) und Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) liegen wird. Mit seinem Doppelsieg in Japan konnte der Italiener seinen Rückstand in der Gesamtwertung auf 10 Punkte verringern.

Im Vorjahr siegte Johann Zarco (damals noch mit Pramac Ducati), vor Bagnaia und Fabio Di Giannantonio. Das Sprintrennen musste aufgrund des schlechten Wetters abgesagt werden. Der erfolgreichste Pilot der Königsklasse in Australien ist immer noch Casey Stoner, die MotoGP-Legende gewann insgesamt sechs Mal auf heimischen Boden. Dahinter folgen Valentino Rossi (5) und Marc Márquez (3).

Wer den Australien-GP live miterleben will, sollte sich den Wecker stellen, da eine Zeitverschiebung von neun Stunden berücksichtigt werden muss. So beginnt der MotoGP-Sprint am Samstag um 6 Uhr MESZ, während der Start für den Grand Prix am Sonntag bereits um 5 Uhr MESZ erfolgt.

Zeitplan für den Großen Preis von Australien 2024 (MESZ):

Freitag, 18. Oktober:

23.45 – 00.20 Uhr (35 min): Moto3, FP

00.35 – 01.30 Uhr (55 min): Moto2, FP

01.45 – 02.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

04.15 – 04.50 Uhr (35 min): Moto3, P1

05.05 – 05.45 Uhr (40 min): Moto2, P1

06.00 – 07.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



Samstag, 19. Oktober:

23.40 – 00.10 Uhr (30 min): Moto3, P2

00.25 – 00.55 Uhr (30 min): Moto2, P2

01.10 – 01.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

01.50 – 02.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

02.15 – 02.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



03.50 – 04.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

04.15 – 04.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

04.45 – 05.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

05.10 – 05.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

06.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)



Sonntag, 20. Oktober:

00.40 – 00.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

02.00 Uhr: Moto3-Rennen (21 Runden)

03.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)

05.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)