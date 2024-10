Di Giannantonio: Rückkehr an einen denkwürdigen Ort

An die spektakuläre australische Rennstrecke auf Phillip Island hat VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio schöne Erinnerungen – dort konnte er 2023 sein erstes MotoGP-Podium erzielen.

Am kommenden Wochenende kehrt VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) an den Ort zurück, wo er einen wichtigen Meilenstein in seiner MotoGP-Karriere erreichte. Im Grand Prix auf Phillip Island erzielte er im letzten Jahr mit Platz 3 sein erstes Podium in der Königsklasse – damals noch für Gresini Ducati. Es war der erste Höhepunkt eines starken letzten Saisondrittels, das dem Italiener seine MotoGP-Karriere rettete und einen Platz im VR46-Team einbrachte. Die Krönung erlebte «Diggia» dann ein paar Wochen später in Katar mit dem ersten Grand-Prix-Sieg.

«Die Rennstrecke von Phillip Island ist wirklich einzigartig, in jeder Hinsicht – eine meiner Lieblingsstrecken, sehr schnell und mit schönen Erinnerungen. Hier habe ich 2023 meinen ersten Podestplatz in der MotoGP eingefahren. Es war ein Moment, den ich nie vergessen werde, auch weil er in einer ganz besonderen Phase meiner Karriere stattfand», erinnerte sich Di Giannantonio.

Der Römer, der am 10. Oktober seinen 26. Geburtstag feierte, hat sich mittlerweile in den Top-10 etabliert. In der WM-Tabelle liegt er derzeit mit 134 Punkten auf Rang 10. Wäre er nicht immer noch gehandicapt durch seine Schulterverletzung, die er sich im August bei einem Trainingssturz auf dem Red Bull Ring zugezogen hatte, wäre er vielleicht noch weiter vorne zu finden.

Beim Japan-GP wurde Di Giannantonio Sechster im Sprint und Achter im Grand Prix. Nach dem soliden Wochenende flog er zurück nach Italien, um sich erneut seine Schulter untersuchen zu lassen. Bei diesem wichtigen Termin wurde darüber entschieden, ob sich der Italiener direkt im Anschluss auf den OP-Tisch begibt, was einem vorzeitigen Saisonende gleichgekommen wäre – mit Fokus auf 2025. Di Giannantonio entschied sich jedoch für eine Fortsetzung der Saison 2024.

«In Motegi habe ich mich besser gefühlt, sowohl auf dem Motorrad als auch körperlich. Ich bin nach Hause gefahren und habe die Woche genutzt, um mich auszuruhen und zu erholen», erzählte er. «Ich habe noch einige medizinische Checks gemacht. Ich bin noch nicht bei 100 Prozent – es wird nicht einfach sein, dieses Saisonfinale zu bewältigen, aber ich werde auf der Rennstrecke sein und weiterhin mein Bestes geben, um wieder in den Windschatten der stärksten Fahrer zu kommen.»