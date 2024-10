Nachwuchs vor Abflug: Luca Marini erstmals Vater

Vorbote: In Misano kündigte Luca Marinis Helmdesign die Geburt seiner Tochter an

Der italienische Repsol-Honda-Fahrer Luca Marini wurde am Wochenende erstmals Vater einer kleinen Tochter. Der Halbbruder von «VR46» reist somit gestärkt zum Australien-Grand Prix auf Phillip Island.

Luca Marini (26) hat in der knappen MotoGP-Pause vor dem zweiten Teil der Asien-Tour größten Grund zur Freude. Seine Gattin Marta hat am Samstag ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Der Halbbruder von Valentino Rossi (45) vermeldete das freudige Ereignis am Sonntag.

Marini zeigte sich extrem stolz auf den Nachwuchs und beeindruckt von seiner Gattin. «Danke meine Liebe - du warst eine Naturgewalt!» Marini hatte seine langjährige Freundin Marta Vincenzi im Sommer 2023 geheiratet. Das neue Familienmitglied im Hause Marini wird auf den Namen Angelina Luce hören.

Auch zahlreiche Berufskollegen wie die Doppel-Papas Aleix Espargaro und Miguel Oliveira sowie Pecco Bagnaia und HRC-Testfahrer Stefan Bradl meldeten sich mit Glückwünschen beim Paar, genauso wie auch Joan Mir, Taka Nakagami und Fabio Di Giannantonio. Angelina Luce wird in der Familie mit Valentinos Tochter Giulietta (2) bereits Spielkameraden haben. Rossi selbst wird in einigen Monaten zum zweiten Mal Vater einer Tochter.

Im Job muss sich der Jung-Papa Marini vorerst auch keine großen Sorgen machen - sein HRC-Werks-Deal mit einer Gage von geschätzten rund drei Millionen Euro läuft noch bis Ende 2025.

Bis dahin muss sich auch zeigen, ob die jüngsten Honda-Verpflichtungen mit zusätzlicher Manpower von Testpilot Aleix Espargaro sowie dem neuen Technik-Chef Romano Albesiano die RC213V zurück auf die Erfolgsspur bringen.