Miguel Oliveira (Aprilia): Rückkehr erst in Valencia?

MotoGP-Ass Miguel Oliveira (Aprilia) möchte nach seiner Verletzung allerspätestens in Valencia auf die Rennstrecke zurückkehren. «Es ist im Moment zu früh, um ein Datum festzulegen», meinte der Portugiese in Estoril.

Trackhouse-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira hatte im ersten freien Training in Mandalika einen heftigen Highsider – er zog sich dabei eine Fraktur im Bereich des rechten Handgelenks zu. Vor zwei Wochen wurde der Portugiese an seiner Hand operiert. Bei seinem Besuch beim Superbike-Meeting in Estoril am vergangenen Wochenende gab er Auskunft zu seinem Gesundheitszustand und wann er voraussichtlich wieder auf die Rennstrecke zurückkehren kann.

«Mir geht es gut. Wir haben in dieser Woche mit der Physiotherapie begonnen und in der vorangegangenen Woche meinen Arm so gut es ging geschont. Ich habe die freie Zeit genutzt, um hierher nach Estoril zu kommen, um die Superbikes zu sehen», sagte Oliveira am letzten Wochenende gegenüber dem portugiesischen Sender Sport TV.

Wann der 29-Jährige wieder ein MotoGP-Rennen bestreiten wird können, steht noch nicht fest. Am wahrscheinlichsten ist eine Rückkehr beim Saisonfinale in Valencia. «Mein Ziel ist so früh als möglich, aber es ist im Moment zu früh, um zu sagen, wann meine Rückkehr sein wird. Zumindest beim letzten Rennen in Valencia möchte ich dabei sein – um das neue Projekt am Dienstag danach zu beginnen und auch, um mich von meinem alten Team zu verabschieden.»

Auf seinem Instagram-Kanal machte Oliveira einige Tage nach seiner Operation eine klare Ansage: «Jede Herausforderung, der wir uns stellen, ist eine Chance zu wachsen. Obwohl ich verletzungsbedingt vorübergehend außer Gefecht bin, bin ich mehr denn je entschlossen, gestärkt zurückzukehren. Die Genesung ist ein Teil der Reise, und jeder Tag der Rehabilitation ist ein Schritt auf dem Weg zurück zu dem, was ich liebe. Manchmal werden wir auch abseits der Rennstrecke auf die Probe gestellt, aber gerade dort zeigen wir unsere wahre Stärke. Ich danke euch für eure Unterstützung und verspreche, dass ich siegeshungriger denn je zurückkommen werde.»

In Australien, Thailand und Malaysia wird Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori die RS-GP von Miguel Oliveira fahren.