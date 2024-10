Jack Miller: Kollisionen mit der heimischen Tierwelt

KTM-Pilot Jack Miller geht beim MotoGP-Event auf Philip Island in sein letztes Heimrennen in KTM-Orange. Am Samstag kämpfte er sowohl im Qualifikationstraining als auch im Sprintrennen mit animalischen Zwischenfällen.

Das letzte Heimspiel in KTM-Orange hätte besser beginnen können für Jack Miller. Nach einem durchwachsenen ersten Qualifikationsabschnitt blieb dem Australier nur Startplatz 16. Nicht unschuldig daran war offenbar die Tierwelt der australischen Strecke: «Ich habe zunächst meine erste Runde auf Regenreifen gedreht, einfach zur Sicherheit damit ich schon eine Zeit habe, falls es doch mal angefangen hätte zu regnen.

Im zweiten Anlauf bin ich dann auf Slicks rausgefahren und als ich durch die Kurven 6 und 7 fuhr, rannte ein riesiger Hase aus den Heuballen am Streckenrand im Zickzack auf die Strecke. Ich dachte noch, dass ich ihn hoffentlich nicht direkt erwische, aber da war es schon zu spät. Ich habe ihn mit dem Vorderrad erwischt und einen ordentlichen Schreck bekommen.»

Auch im Sprintrennen sorgte eine Kollision mit der Tierwelt von Phillip Island für Verdruss beim Lokalhelden: «Nach dem Start ist mir in Kurve 1 eine Möwe vor das Motorrad geflogen und wurde hinter dem Cockpit eingeklemmt. Sie hatte ihren Kopf zwischen dem Bremshebel und dem Lenker, weshalb ich den Bremshebel von da an nicht mehr richtig benutzen konnte. Die Kollision hat zudem die Airbox und Teile des Cockpits beschädigt, das war nicht gerade ideal. In der zweiten Runde habe ich versucht, mich nach vorn zu beugen und sie mit meiner rechten Hand rauszuziehen, aber das hat nicht funktioniert. Von da an habe ich mich damit arrangiert, dass ich den ganzen Sprint mit einer vom Motorrad hängenden Möwe unterwegs bin .»

Dies schien gut zu funktionieren, denn «Thriller Miller» fand sich, von Startplatz 16 kommend, bereits nach der ersten Runde auf dem zehnten Rang wieder und konnte sich im späteren Verlauf, an Teamkollege Brand Binder vorbei, bis auf den achten Rang vorarbeiten, ehe ein Sturz sein Rennen beendete. Was die Ursache für sein Ausscheiden war, konnte der KTM-Pilot nicht ausmachen: «Ich konnte gerade Brad und Franky (Morbidelli) überholen und war genauso unterwegs wie in den Runden davor. Ich hatte auch keine verwirbelte Luft, weil Di Giannantonio noch weit genug weg war. Vielleicht ist der Vorderreifen zu stark abgekühlt. Das passiert und am Sonntag können wir einen neuen Versuch starten.»

Eine Prognose für den Grand Prix am Sonntag wollte Miller nicht abgeben, einzig einen Wunsch formuliert der Aussie: «Ich werde versuchen am Sonntag keine Zwischenfälle mit den hiesigen Wildtieren zu haben.»

Ergebnisse MotoGP Sprint Phillip Island, (19. Oktober):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 13 Runden in 19:13,301 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, 1,520 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,368

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +6,879

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,623

6. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,249

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,905

8. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,280

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +21,126

10. Luca Marini (I), Honda, +21,194

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +21,379

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,483

13. Joan Mir (E), Honda, +23,528

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +34,055

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +38,324

– Brad Binder (ZA), KTM, 2 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 3 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 6 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 9 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 33 von 40 Rennen:

1. Martin, 404 Punkte. 2. Bagnaia 388. 3. Marc Márquez 320. 4. Bastianini 320. 5. Binder 183. 6. Acosta 181. 7. Viñales 163. 8. Morbidelli 141. 9. Di Giannantonio 137. 10. Aleix Espargaro 136. 11. Bezzecchi 134. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 86. 14. Oliveira 71. 15. Miller 66. 16. R. Fernández 60. 17. Zarco 36. 18. Nakagami 28. 19. A. Fernández 21. 20. Rins 20. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 586 Punkte. 2. KTM 276. 3. Aprilia 259. 4. Yamaha 97. 5. Honda 56.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 708 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 545. 3. Gresini Racing 444. 4. Aprilia Racing 299. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 271. 6. Red Bull KTM Factory Racing 249. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 131. 9. Monster Energy Yamaha 106. 10. LCR Honda 64. 11. Repsol Honda Team 27.