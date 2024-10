Buriram: Der Zeitplan für den Thailand-GP

Am kommenden Wochenende macht die MotoGP auf dem Chang International Circuit in Thailand halt. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen gibt es hier im Überblick. Achtung, die Winterzeit kommt.

Der 4,554 km lange Chang International Circuit in Buriram hat fünf Links- und sieben Rechtskurven, die längste Gerade ist genau einen Kilometer lang. Am 4. Oktober 2014 wurde die Rennstrecke offiziell eröffnet.

2018 gastierte die Motorrad-WM erstmals in Buriram, die MotoGP-Premiere und den zweiten Event in der Saison 2019 gewann jeweils Marc Márquez (Honda). 2022 erfolgte nach zwei Pandemie-Jahren die Rückkehr nach Thailand, an einem verregneten Sonntag triumphierte Miguel Oliveira (damals noch auf KTM). 2023 konnte Jorge Martin (Pramac Ducati) den Sprint und den Grand Prix für sich entscheiden.

Der Große Preis von Thailand 2024 wird über 26 Runden ausgetragen. WM-Leader Jorge Martin konnte in Australien seinen Vorsprung auf Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) auf 20 Punkte ausbauen.

Damit Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz nichts verpassen, müssen sie an diesem Wochenende besonders wachsam sein. Denn es gilt nicht nur die aktuell fünf Stunden Zeitverschiebung zu beachten, in der Nacht auf Sonntag, den 27. Oktober erfolgt auch die Umstellung auf die Winterzeit. Dann wächst der Zeitunterschied zwischen Thailand und Mitteleuropa auf sechs Stunden an.

Das bedeutet: Der MotoGP-Sprint beginnt am Samstag um 10 Uhr MESZ, der Grand Prix am Sonntag um 9 Uhr MESZ (die Ampel geht jeweils um 15 Uhr Ortszeit aus).

Zeitplan für den Großen Preis von Thailand 2024 (MESZ):

Freitag, 25. Oktober:

04:00 – 04.35 Uhr (35 min): Moto3, FP

04.50 – 05.30 Uhr (40 min): Moto2, FP

05.45 – 06.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

08.15 – 08.50 Uhr (35 min): Moto3, P1

09.05 – 09.45 Uhr (40 min): Moto2, P1

10.00 – 11.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



Samstag, 26. Oktober:

03.40 – 04.10 Uhr (30 min): Moto3, P2

04.25 – 04.55 Uhr (30 min): Moto2, P2

05.10 – 05.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

05.50 – 06.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

06.15 – 06.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



07.50 – 08.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

08.15 – 08.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

08.45 – 09.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

09.10 – 09.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

10.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)



Sonntag, 27. Oktober:

04.40 – 04.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

06.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)

07.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

09.00 Uhr: MotoGP-Rennen (26 Runden)