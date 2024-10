Álex Márquez (15.): Lederkombi voller Reifenspuren

Während sein Bruder Marc mit einer unglaublichen Fahrt zum Sieg stürmte, blieb Álex Márquez (Gresini Ducati) beim Australien-GP im hinteren Feld stecken und rettete als 15. gerade noch einen WM-Punkt.

Nachdem er die Werks-Honda von Joan Mir mit seiner Ducati beim Japan-GP regelrecht aufgespießt hatte und von den FIM-Stewards wegen gefährlicher Fahrweise verurteilt worden war, wartete beim Australien-GP eine Long-Lap-Strafe auf Álex Márquez (Ducati).

War das schon ein großes Handicap für die Ambitionen des ehemaligen Moto2- und Moto3-Weltmeisters, so kam es wegen des Übereifers von Lokalmatador Jack Miller (KTM) zu einem weiteren Rückschlag. Vom achten Startplatz gut weggekommen, obwohl er der mit durchdrehendem Hinterrad schlingernden Maschine seines Bruders hatte ausweichen müssen, wurde Álex Márquez in der ersten Kurve von Miller abgedrängt und fiel weit zurück. «Ich spürte den Kontakt, am Bike ebenso wie mit dem Körper. Mein Leder ist voller Reifengummi. Doch so ist es halt in der ersten Kurve, so ein Zwischenfall ist normal in unserem Sport», hakte er die Berührung ab. Nach einer Runde Vorletzter, absolvierte der Spanier seine Long-Lap-Strafe, während Takaaki Nakagami (Honda) vorbeischlüpfte und die rote Laterne an den Spanier abgab.

In Runde vier hatte Álex Márquez wieder den Anschluss gefunden und machte konstant Boden gut, bis er in der 15. Runde Platz 15 übernahm und schließlich das Hinterrad von Luca Marini (Honda) erreichte, ohne dem Italiener am Ende wirklich gefährlich zu werden. «Ich habe im Rennen nicht das Gefühl gefunden, das ich wollte. Wir sind gut ins Wochenende gestartet, dann aber auf diesem Level stehen geblieben», so der Gresini-Ducati-Pilot.



Darüber hinaus steckten dem 28-Jährigen die Rückschläge der vorangegangenen Rennen in den Knochen. «Wenn du eine Serie von Stürzen erlebt hast, wie zuletzt in Misano, Aragón und Indonesien, ist es nicht leicht, das Vertrauen in eine MotoGP-Maschine wiederzufinden», gab Márquez zu. «Ich kam auch mit dem neuen Asphalt nicht perfekt zurecht. Das Hinterrad hat über das Vorderrad geschoben und ein Untersteuern ausgelöst, für das mir das Feeling fehlte. Vielleicht müssen wir das Bike stärker modifizieren, wenn wir das nächste Mal auf einem neuen Belag ausrücken.»

Ergebnisse MotoGP Rennen Phillip Island, (20. Oktober):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 27 Runden in 39:47,702 min

2. Jorge Martin (E), Ducati,+0,997 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,100

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,997

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +13,310

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,434

7. Brad Binder (ZA), KTM, +15,450

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +16,636

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,757

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,345

11. Jack Miller (AUS), KTM, +19,932

12. Johann Zarco (F), Honda, +20,284

13. Alex Rins (E), Yamaha, +22,140

14. Luca Marini (I), Honda, +24,279

15. Alex Marquez (E), Ducati, +24,649

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,499

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +30,533

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +30,765

19. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +45,393

– Joan Mir (E), Honda, 2 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 10 Runden zurück

DNS: Pedro Acosta (E), KTM

Ergebnisse MotoGP Sprint Phillip Island, (19. Oktober):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 13 Runden in 19:13,301 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, 1,520 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,368

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +6,879

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,623

6. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,249

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,905

8. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,280

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +21,126

10. Luca Marini (I), Honda, +21,194

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +21,379

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,483

13. Joan Mir (E), Honda, +23,528

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +34,055

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +38,324

– Brad Binder (ZA), KTM, 2 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 3 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 6 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 9 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 34 von 40 Rennen:

1. Martin, 424 Punkte. 2. Bagnaia 404. 3. Marc Márquez 345. 4. Bastianini 331. 5. Binder 192. 6. Acosta 181. 7. Viñales 171. 8. Morbidelli 151. 9. Di Giannantonio 150. 10. Aleix Espargaro 136. 11. Bezzecchi 134. 12. Alex Márquez 125. 13. Quartararo 93. 14. Miller 71. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 40. 18. Nakagami 28. 19. Rins 23. 20. A. Fernández 21. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 611 Punkte. 2. KTM 285. 3. Aprilia 267. 4. Yamaha 104. 5. Honda 60.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 735 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 575. 3. Gresini Racing 470. 4. Aprilia Racing 307. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 284. 6. Red Bull KTM Factory Racing 263. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 68. 11. Repsol Honda Team 29.