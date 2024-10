Luca Marini (Honda): «Müssen zu KTM schauen»

Repsol-Honda-Pilot Luca Marini kennt die Baustellen bei Honda und der RC213V sehr genau und weiß, warum KTM ein wichtiger Maßstab bei der Aufholjagd sein kann.

Luca Marini (Repsol Honda) beendete das MotoGP-Hauptrennen auf Phillip Island wieder in den Punkterängen – er war hinter Johann Zarco (LCR Honda) zweitbester Fahrer auf einer RC213V. Der Italiener, der kürzlich erstmals Vater geworden ist, wird im kommenden Jahr mit den Routiniers Stefan Bradl, Aleix Espargaro und Takaaki Nakagami eine Armada an Testfahrern zur Verfügung haben, um die Entwicklungsarbeit voranzutreiben.

Mittlerweile trägt die pausenlose Arbeit erste Früchte, was auch Marini bestätigen kann: «Wir haben bereits einige Probleme gelöst. Jetzt ist es besser als vergangenes Jahr und zu Beginn der Saison. Wir haben viele Dinge probiert und gemeinsam viel überlegt. Jetzt ist die Situation schon besser», so der 27-Jährige.

Marini wittert einen kulturellen Einfluss und eine gewisse Routine, die sich bei Honda über die Jahre hinweg eingeschlichen hat: «Wir haben am Motorrad sehr viel Gewicht vorne platziert, speziell mit den Bridgestone-Reifen in der Vergangenheit waren die Bikes einfach so. Damit wurde ja auch immer gewonnen», betonte er. «Es war einfach die traditionelle Art, wie sie das Bike gebaut haben. Für den Fahrer ist es fantastisch, wenn man diese Art von Feeling für den Vorderreifen hat. Aber das Problem ist, dass der Hinterreifen das Beste an Michelin ist und wir können momentan nicht sein ganzes Potenzial nutzen.»

«Für das kommende Jahr ist es ganz klar das Ziel, die Gewichtsverteilung ein wenig zu verändern – mit mehr Gewicht auf dem Heck, wie bei den anderen Motorrädern», fordert Marini. «Wir müssen speziell zu KTM schauen, sie sind darin die Meister. Ihr Reifen ist in Runde 1 sofort bereit. Manchmal geben sie vielleicht etwas zu viel Druck auf das Hinterrad und oft fallen Jack oder Augusto dann zurück, manchmal auch Brad. Aber wir müssen ihren Ansatz analysieren und einen Weg finden, um unsere Situation in diesem Punkt zu verbessern. Wenn wir eine Lösung dafür finden, können wir um Platz 7 oder 8 kämpfen.»

Ergebnisse MotoGP Rennen Phillip Island, (20. Oktober):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 27 Runden in 39:47,702 min

2. Jorge Martin (E), Ducati,+0,997 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,100

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,997

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +13,310

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,434

7. Brad Binder (ZA), KTM, +15,450

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +16,636

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,757

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,345

11. Jack Miller (AUS), KTM, +19,932

12. Johann Zarco (F), Honda, +20,284

13. Alex Rins (E), Yamaha, +22,140

14. Luca Marini (I), Honda, +24,279

15. Alex Marquez (E), Ducati, +24,649

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,499

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +30,533

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +30,765

19. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +45,393

– Joan Mir (E), Honda, 2 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 10 Runden zurück

DNS: Pedro Acosta (E), KTM

Ergebnisse MotoGP Sprint Phillip Island, (19. Oktober):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 13 Runden in 19:13,301 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, 1,520 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,368

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +6,879

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,623

6. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,249

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,905

8. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,280

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +21,126

10. Luca Marini (I), Honda, +21,194

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +21,379

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,483

13. Joan Mir (E), Honda, +23,528

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +34,055

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +38,324

– Brad Binder (ZA), KTM, 2 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 3 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 6 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 9 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 34 von 40 Rennen:

1. Martin, 424 Punkte. 2. Bagnaia 404. 3. Marc Márquez 345. 4. Bastianini 331. 5. Binder 192. 6. Acosta 181. 7. Viñales 171. 8. Morbidelli 151. 9. Di Giannantonio 150. 10. Aleix Espargaro 136. 11. Bezzecchi 134. 12. Alex Márquez 125. 13. Quartararo 93. 14. Miller 71. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 40. 18. Nakagami 28. 19. Rins 23. 20. A. Fernández 21. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 611 Punkte. 2. KTM 285. 3. Aprilia 267. 4. Yamaha 104. 5. Honda 60.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 735 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 575. 3. Gresini Racing 470. 4. Aprilia Racing 307. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 284. 6. Red Bull KTM Factory Racing 263. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 68. 11. Repsol Honda Team 29.