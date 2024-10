Alex Rins (13.): «Habe Fabio aufgeweckt»

Yamaha-Pilot Alex Rins sorgte dafür, dass auf Phillip Island beide M1-Piloten in den Punkten landeten und sprach danach über den Grund für sein an den Ellenbogen ziemlich zerstörtes Rennleder.

Alex Rins (Yamaha) fuhr im Grand Prix auf Phillip Island als 13. über die Ziellinie und sicherte sich somit drei WM-Punkte. Auf seinen Teamkollegen Fabio Quartararo (9.) fehlten dem Spanier am Ende drei Sekunden – in einer Phase des Rennens war Rins aber ganz dicht hinter dem Franzosen.

«Unsere Pace war ein wenig besser als am Samstag», sagte Rins, der im Qualifying am Samstagmittag als Neunter eine starke Leistung zeigte, während Quartararo große Probleme hatte. «Wir haben das Set-up ein wenig geändert und die Dämpfung hinten etwas angepasst. Ich bin happy und zufrieden mit meinem Job – ich habe alles gegeben. Aber mit dem Resultat bin ich nicht voll zufrieden. Wir sind wie Rennpferde, wir wollen immer gewinnen. Es waren immer noch die gleichen Probleme wie im Sprint und bei anderen Rennen – ich brauche viele Runden, bis ich die Reifen auf Temperatur bringe. Ich habe dann aufgeholt und bin 1:28er-Runden gefahren. Es war recht schnell, schneller als meine Rundenzeit am Freitag.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Márquez und Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marc Márquez und Jorge Martin © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin, Marc Márquez, Pecco Bagnaia © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Der 28-Jährige sprach noch ein weiteres Problem mit der M1 an: «Wir hatten Probleme, das Motorrad einzulenken. Ich musste das Bike stark drücken, am Ende habe ich deswegen sogar meine Lederkombi am Ellenbogen zerstört. In den Kurven 8 und 9 war das Bike etwas leichter zu steuern – dort fühlte sich das Motorrad weniger schwer an, aber es war nicht genug.»



In Runde 14 war Rins unmittelbar hinter Quartararo. «Ich bin dann bis zu Fabio gekommen – ich habe zu ihm gesagt, dass ich ihn wohl aufgeweckt habe», lachte der Spanier. «Aber ich konnte ihn nicht überholen, ich hatte auch meinen Reifen zerstört. Ich bin aber zufrieden mit meinem Job, das ist es.»

Ergebnisse MotoGP Rennen Phillip Island, (20. Oktober):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 27 Runden in 39:47,702 min

2. Jorge Martin (E), Ducati,+0,997 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,100

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,997

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +13,310

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,434

7. Brad Binder (ZA), KTM, +15,450

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +16,636

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,757

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,345

11. Jack Miller (AUS), KTM, +19,932

12. Johann Zarco (F), Honda, +20,284

13. Alex Rins (E), Yamaha, +22,140

14. Luca Marini (I), Honda, +24,279

15. Alex Marquez (E), Ducati, +24,649

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,499

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +30,533

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +30,765

19. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +45,393

– Joan Mir (E), Honda, 2 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 10 Runden zurück

DNS: Pedro Acosta (E), KTM

Ergebnisse MotoGP Sprint Phillip Island, (19. Oktober):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 13 Runden in 19:13,301 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, 1,520 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,368

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +6,879

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,623

6. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,249

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,905

8. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,280

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +21,126

10. Luca Marini (I), Honda, +21,194

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +21,379

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,483

13. Joan Mir (E), Honda, +23,528

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +34,055

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +38,324

– Brad Binder (ZA), KTM, 2 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 3 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 6 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 9 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 34 von 40 Rennen:

1. Martin, 424 Punkte. 2. Bagnaia 404. 3. Marc Márquez 345. 4. Bastianini 331. 5. Binder 192. 6. Acosta 181. 7. Viñales 171. 8. Morbidelli 151. 9. Di Giannantonio 150. 10. Aleix Espargaro 136. 11. Bezzecchi 134. 12. Alex Márquez 125. 13. Quartararo 93. 14. Miller 71. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 40. 18. Nakagami 28. 19. Rins 23. 20. A. Fernández 21. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 611 Punkte. 2. KTM 285. 3. Aprilia 267. 4. Yamaha 104. 5. Honda 60.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 735 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 575. 3. Gresini Racing 470. 4. Aprilia Racing 307. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 284. 6. Red Bull KTM Factory Racing 263. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 68. 11. Repsol Honda Team 29.