Jorge Martin (2.): Nicht besessen von Punkten werden

Noch drei Sprints, drei GPs, dann wissen wir, wer MotoGP-Weltmeister 2024 wird. Jorge Martins Vorsprung schmilzt. Der Spanier erklärt seine Strategie – und warum es wichtig ist, nicht besessen von Punkten zu sein.

Platz 2 im Zeittraining und der lockere Sprung ins Q2 – am drittletzten Wochenende der Saison läuft es für Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin bislang nach Plan.

Der Spanier: «Ich bin froh, hier zu sein und wettbewerbsfähig zu sein. Ich war unter der Woche etwas nervös, weil ich im Kopf versucht habe, zu antizipieren, was kommen könnte. Als ich dann aber auf die Strecke gefahren bin und alles normal war und ich schnell war, ist das alles weggegangen. Ich fühle mich schnell, aber Pecco und Marc sind auch schnell. Also wird es ein herausforderndes Wochenende, aber ich bin bereit für den Kampf.»

Seine Erfahrung vom Freitag beschreibt der Titelanwärter wie folgt: «Zu Beginn des Zeittrainings war ich beeindruckt, weil ich mit dem gebrauchten Reifen vom Morgen schon auf der dritten oder vierten Position war. Auf dem harten Reifen habe ich dann erst ein paar Schwierigkeiten gehabt, das gleiche Tempo zu kriegen, aber ich fühle mich ok.»

Die Kurven auf dem Chang International Circuit in Thailand sind scharf, Überholen wird eng. Martin: «Es ist für mich schwierig, wenn im Duell mit Leuten wie Enea oder Marc (Bastianini und Marquez, Anm.) ist. Es ist sehr schwierig, sie zu schlagen. Sie haben fast nichts zu verlieren, also ist es für sie nicht so richtig, ob sie crashen.» Martin weiter: «Wenn ich hier die Chance habe, werde ich zurückziehen, aber ich habe ein Gefühl, dass wir in der letzten Kurve mit Marc oder jemand anderem landen werden.»

In der WM-Wertung ist der Vorsprung von Jorge Martin auf Pecco Bagnaia auf nur 20 Punkte geschmolzen. An drei Rennwochenenden sind noch insgesamt sechs Rennen offen.

Martin: «Von jetzt an sind alle Wochenenden entscheidend. Ich versuche, mich auf mich selbst zu konzentrieren. Wenn ich Punkte holen kann, dann tue ich das. Und wenn nicht und wenn Pecco einfach stark ist, dann werde ich versuchen, so wenig auf ihn zu verlieren wie möglich. Ich will nicht besessen von den Punkten werden, weil es nutzlos ist. Ich will schnell und wettbewerbsfähig sein.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Zeittraining (25. Oktober)

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:29,165 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,110 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,162

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,195

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,341

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,384

7. Pedro Acosta (E), GASGAS, +0,437

8. Alex Márquez (E), Ducati, +0,448

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,455

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,517

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,518

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,591

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,672

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,692

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,831

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 0,834

17. Luca Marini (I), Honda, +0,973

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,033

19. Joan Mir (E), Honda, +1,052

20. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +1,264

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,847

22. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +2,218