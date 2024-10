«MM93» mit Bestzeit in Thailand-Trainings-Krimi

Es waren sechzig verrückte Minuten: Die Fans in Buriram erlebten unzählige Wechsel an der Spitze des MotoGP-Feldes. Den Kampf um Tausendstel im Zeittraining gewann Marc Marquez vor WM-Spitzenreiter Jorge Martin.

Am Nachmittag nahm das komplette Feld mit 22 Akteuren das entscheidende Zeittraining zur Definition der zehn Q2 Teilnehmer in Angriff. Aleix Espargaro war am Vormittag gestürzt, musste behandelt werden, konnte aber unverletzt in die zweite Session gehen.

Besonders Anhänger der Rennsportmarke aus Bologna hatte am Freitagmorgen einmal mehr ihre Freude gehabt. Gleich sechs Ducati, angeführt von Marco Bezzecchi auf der Vorjahres-Desmosedici der VR46-Mannschaft, hatten dem freien Training den Stempel aufgedrückt. Erneut bester Nicht-Ducati-Fahrer war einmal mehr Rookie Pedro Acosta, der zur Freude der Fans scheinbar ohne Beschwerden, nur eine Woche nach seinem Crash auf Phillip Island, wieder frei auffahren konnte.

Acosta war es auch, der zu Beginn des Zeittrainings das Feuer entfachte. Auch wenn der 20-Jährige am Ende seiner ersten Serie schnellen Runden von Marc Marquez und Pecco Bagnaia auf Rang 3 verwiesen wurde, der Tech3-Held hatte sich mit einer 1:30,2 bereits deutlich verbessert und einen Keil zwischen die Ducati-Piloten getrieben. Gleiches konnte nach den ersten 20 Minuten von Yamaha-Ass Fabio Quartararo gesagt werden. «El Diablo» prügelte sein Arbeitsgerät hinter Jorge Martin auf die vierte Position.

Marco Bezzecchi, der den Morgen nahezu komplett angeführt hatte, kam als Zehnter weniger gut in die wichtigere Sitzung. Kurios: Kurz vor Halbzeit der einstündigen Rundenzeiten-Show lagen die vier Aprilia RS-GP auf den letzten vier Rängen.

Ganz anders die direkte Konkurrenz aus Österreich. Alle vier RC16-Athleten befanden sich zum gleichen Zeitpunkt in den Top-10. Um das für Aprilia nicht erträgliche Bild zu ändern war es dann Trackhouse-Pilot Raul Fernandez, der sich mit Platz 8 direkt vor das Trio mit Miller, Binder und Augusto Fernandez setzte.

Zur Halbzeit-Glocke hatte sich ein spannendes Bild ergeben. Hinter «MM93» konnte sich Fabio Quartararo pressen – nur 0,08 Sekunden fehlten «El Diablo» zur Zwischenbestzeit. Dahinter Weltmeister Bagnaia, gefolgt von den Spaniern Acosta und Martin. Dann erneut zwei Ducati GP24 mit Morbidelli und Bastianini. Marco Bezzecchi dagegen war auf Rang 11 zurückgefallen

Pedro Acosta sorgte für die nächste Veränderung. Die GASGAS-Maschine mit KTM-Herz setzte sich wieder vor den Franzosen Quartararo an die zweite Stelle. Der Abstand zwischen den ersten vier Piloten zwanzig Minuten vor Ende des Zeittrainings in Buriram: 0,090 Sekunden! Damit nicht genug des Staunens. Bis Platz 16 und Augusto Fernandez staffelte sich die MotoGP-Elite in 0,449 Sekunden.

Weiter auf den Kopf gestellt wurde das Zwischenergebnis von Johann Zarco, der aus dem Nichts auf Platz 5 schoss. Als Jack Miller am Veteran auf der LCR-Honda vorbeiging, war WM-Spitzenreiter Jorge Martin auf Platz 7 zurückgerutscht.

Die nächste furiose Runde gelang Brad Binder. Mit seiner 1:30,023 markierte der KTM-Werksfahrer die neue Bestzeit. 90 Sekunden später legte Binder nach und unterbot als erster Pilot die Marke von 1:30 min. Doch damit hatte die Schlacht um die Bestzeit gerade erst begonnen. Pedro Acosta unterbot mit weichen Reifen die Zeit von Brad Binder um weitere Hundertstel. Dann Freude in der Yamaha-Box – Fabio Quarataro war nochmals 18 Tausendstel schneller – Bestzeit 10 Minuten vor Schluss. In diesem Augenblick lag keine Ducati in den Top-5, denn auch Raul Fernandez hatte sich auf Platz 3 gedrückt.

Nur zwei Minuten später war Quartararo von 1 auf 7 abgestürzt, denn nun lief das Ducati-Programm auf Angriff. Jorge Martin, Pecco Bagnaia und Enea Bastianini schossen in Front. Auch Maverick Vinales zauberte eine Spitzenzeit hervor – auf einmal lag die Werks-Aprilia auf Position 2. Johann Zarco war gefolgt und hatte mit drei Minuten auf der Anzeige Platz 5 erobert.

Mit der Schlussattacke in den letzten zwei Minuten wurde die Reihenfolge zum X-ten Mal neu sortiert.

Am Ende einer unglaublichen Session holt sich der sechsfache MotoGP-Champion Marc Marquez mit einem neuen Streckenrekord von 1:29,165 die Bestzeit. Dahinter liefen Jorge Martin, Enea Bastianini und Pecco Bagnaia ein. Maverick Vinales hielt Position 5. Morbidelli und Acosta schafften es auf 6 und 7 genauso direkt ins Q2 wie Alex Marquez, Marco Bezzecchi und Johann Zarco. Der Franzose warf KTM-Ass Brad Binder um 0,001 Sekunden aus dem Q2. Dahinter die frustrierten Fabio Quartararo und Jack Miller.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Zeittraining (25. Oktober):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:29,165 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,110 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,162

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,195

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,341

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,384

7. Pedro Acosta (E), GASGAS, +0,437

8. Alex Márquez (E), Ducati, +0,448

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,455

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,517

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,518

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,591

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,672

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,692

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,831

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 0,834

17. Luca Marini (I), Honda, +0,973

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,033

19. Joan Mir (E), Honda, +1,052

20. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +1,264

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,847

22. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +2,218