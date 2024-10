Fabio Quartararo: «Haben keine Ahnung, wo wir stehen»

Fabio Quartararo (Yamaha) wird beim MotoGP-Wochenende in Malaysia die Entwicklungsarbeit an der M1 fortsetzen. In Sepang wird ihm unter anderem ein neuer Motor zur Verfügung stehen.

In Thailand hatte Yamaha-Pilot Fabio Quartararo ein schwieriges Wochenende. Platz 6 im Qualifying brachte ihn zunächst in eine gute Ausgangslage für die Rennen. Im Sprint reichte es dennoch nur für Platz 10, im Grand Prix wurde er Letzter, nachdem er am Beginn des Rennens mit Franco Morbidelli (Pramac Ducati) kollidierte und stürzte.

In Malaysia wurde Quartararo 2023 starker Fünfter. Darüber hinaus fand Anfang Februar ein großer Test auf dem Sepang International Circuit statt. Somit sollten ihm und Yamaha viele Daten zur Verfügung stehen, um eine realistische Einschätzung abzugeben, was am kommenden Wochenende erwartet werden kann. «Dieses Mal haben wir keine Ahnung», winkte der Franzose ab, der damit die laufende Entwicklungsarbeit an der M1 ansprach. «Wir haben einige neue Dinge zum Testen an diesem Wochenende, etwa einen neuen Motor. Was mich angeht, werde ich verschiedene Sachen bei der Elektronik testen – wir werden sehen, ob diese gut oder schlecht sind. Wir sind nicht in der Position, um an ein spezielles Resultat zu denken. Aber etwas Großes auszuprobieren, kann eine Hilfe für uns sein.»

Hatte Quartararo schon einmal die Gelegenheit, den neuen Motor zu fahren? «Ich testete ihn für ein paar Runden, hatte dann aber ein Problem mit der Elektronik», erklärte der 25-Jährige. «Alex Rins hat ihn auch getestet. Es sieht so aus, dass der Motor klar besser und stärker ist. Momentan benutzen Alex und ich unterschiedliche Motoren – meiner hat etwas weniger Leistung, aber ich mag diesen am liebsten. Ich hoffe aber, dass der neue Motor mehr Leistung hat. Zudem werden wir dieses Wochenende einen neuen Auspuff haben.»

Aufgrund der Konzessionen, die Yamaha neben Honda zugestanden werden, hat Quartararo 2024 bereits sehr viele unterschiedliche Motoren und Chassis-Spezifikationen getestet – ist die Vielzahl der neuen Teile eine zusätzliche Motivation für den Weltmeister von 2021? «Während der gesamten Asien-Tour waren die Ergebnisse in den Rennen nicht supergut, aber wir hatten immer etwas positives», betonte er. «Zum Beispiel in Thailand erreichte ich Platz 6 im Qualifying und die Pace war sehr gut, auch im Regen. In Australien hatten wir Probleme, die Reifen auf Temperatur zu bringen, aber am Ende war unsere Pace großartig. Aus jedem Rennen konnten wir etwas positives herausziehen. Wir haben einige Schritte gemacht, aber wir sind damit noch zu langsam, denn die anderen machen ebenfalls Fortschritte. Also müssen wir größere Schritte machen, um näher an die anderen heranzukommen.»

Das MotoGP-Finale in Valencia ist nach dem verheerenden Unwetter in Gefahr – am Donnerstag ist dies das wichtigste Thema in Sepang. Wie ist die Einschätzung von Quartararo dazu? «Zuerst einmal möchte ich den Menschen in Valencia alles Gute sagen. Ich habe keine Ahnung, weil ich die Situation vor Ort nicht kenne. Die Zustände auf der Strecke sind das kleinste Problem, denn asphaltieren ist nicht schwierig. Dass Hauptproblem liegt in der Stadt und ich hoffe, dass es den Leuten dort gut geht. Es sind jetzt noch zwei Wochen bis zum Event – ich denke, dass die Rennen stattfinden werden. Ich hörte, dass die Strecke keine Beschädigungen aufweist. Aber für die Menschen ist es eine schwierige Zeit.»

WM-Stand nach 36 von 40 Rennen:

1. Martin, 453 Punkte. 2. Bagnaia 436. 3. Marc Márquez 355. 4. Bastianini 345. 5. Binder 203. 6. Acosta 197. 7. Viñales 180. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 155. 10. Aleix Espargaro 143. 11. Bezzecchi 137. 12. Alex Márquez 136. 13. Quartararo 93. 14. Miller 82. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 48. 18. Nakagami 31. 19. Rins 23. 20. Mir 21. 21. A. Fernández 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12.24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 648 Punkte. 2. KTM 302. 3. Aprilia 276. 4. Yamaha 104. 5. Honda 68.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 781 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 608. 3. Gresini Racing 491. 4. Aprilia Racing 323. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 302. 6. Red Bull KTM Factory Racing 285. 7. Red Bull GASGAS Tech3 218. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 79. 11. Repsol Honda Team 35.