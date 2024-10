Für Brad Binder ist Sepang eine Standortbestimmung

Brad Binder (KTM) ist für das MotoGP-Wochenende in Malaysia optimistisch. Seit dem Sepang-Test im Februar hat sich die RC16 stark verändert. Die nächsten Tage sind eine gute Gelegenheit, um die Fortschritte zu bewerten.

KTM-Pilot Brad Binder konnte in Thailand einen neunten Platz im Sprint und Rang 6 im Grand Prix erzielen. Auch aus KTM-Sicht war es ein starkes Rennen – Pedro Acosta wurde Dritter, Jack Miller landete auf Platz 5.

In Malaysia erreichte Binder 2023 im Sprint den fünften Platz, im Hauptrennen fiel er aus. Im Februar dieses Jahres fand auf dem Sepang International Circuit ein großer MotoGP-Test statt. Was sind die Erwartungen des Südafrikaners an das kommende Wochenende? «Ich freue mich, hier wieder aufs Bike zu sitzen. Der Test zu Saisonbeginn war sehr positiv, wir hatten eine gute Pace. Die schnellste Runde war nicht so gut, wie wir es wollten, aber die Pace war ganz anständig. Ich freue mich, hier zu starten. Ich möchte vom FP1 an hart arbeiten und in den Rennen mein Bestes geben», betonte der 29-Jährige am Donnerstag.

Wie stark hat sich die RC16 seit dem Sepang-Test verändert? «Sehr, auch im Vergleich zum letzten Jahr unterscheidet sich das Set-up stark. Es ist eine gute Gelegenheit, um zu sehen, was wir erreicht haben. Es könnte eine Strecke sein, wo es für uns sehr gut laufen könnte», ist Binder zuversichtlich.

Seit Phillip Island hat Binder ein neues Chassis im Einsatz. Hat er damit ein gutes Gefühl? «Es hat einige Stärken – man kann damit besser Einlenken im Vergleich zum vorherigen. Das ist immer ein Bonus, denn dann kannst du das Bike früher aufrichten. Und man hat ein besseres Gefühl für die Front», meinte er.

In der Gesamtwertung liegt Brad Binder mit 203 Punkten auf Rang 5. Auf seinen nächstjährigen Teamkollegen Acosta hat er momentan sechs Punkte Vorsprung.

WM-Stand nach 36 von 40 Rennen:

1. Martin, 453 Punkte. 2. Bagnaia 436. 3. Marc Márquez 355. 4. Bastianini 345. 5. Binder 203. 6. Acosta 197. 7. Viñales 180. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 155. 10. Aleix Espargaro 143. 11. Bezzecchi 137. 12. Alex Márquez 136. 13. Quartararo 93. 14. Miller 82. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 48. 18. Nakagami 31. 19. Rins 23. 20. Mir 21. 21. A. Fernández 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12.24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 648 Punkte. 2. KTM 302. 3. Aprilia 276. 4. Yamaha 104. 5. Honda 68.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 781 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 608. 3. Gresini Racing 491. 4. Aprilia Racing 323. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 302. 6. Red Bull KTM Factory Racing 285. 7. Red Bull GASGAS Tech3 218. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 79. 11. Repsol Honda Team 35.