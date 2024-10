Unwetter in Spanien: Katastrophale Lage in Valencia 30.10.2024 - 11:11 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Katastrophe: Derzeit kein blauer Himmel über der Rennstrecke von Valencia

In Teilen Spaniens wüten Unwetter in noch unvorstellbarem Ausmaß. Bereits 51 Menschen verloren in der Katastrophe ihr Leben. Besonders betroffen ist die Region Valencia inklusive des Circuit Ricardo Tormo.