Bagnaia (1.): «Start mit bewusst mieser Abstimmung»

Erster und Erster: Pecco Bagnaia mit Bestzeiten am Freitag in Sepang

Für den Jäger von Jorge Martin hätte das vorletzte MotoGP-Event auf der Strecke kaum besser beginnen können. Beide Einheiten auf der von Bagnaia geliebten Piste in Sepang beendete der Ducati-Werksfahrer mit der Bestzeit.

Während die Startnummer 1 im freien Training fast 1,5 Sekunden zwischen sich und Jorge Martin gelegt hatte, schrumpfte der Vorsprung im wichtigen Zeittraining auf nur noch fünf Hundertstel zusammen. Der klare mentale Sieg ging aber an den Weltmeister, auch weil der «Martinator» beim Versuch noch schneller zu sein über die Grenze – und zu Boden ging.

Die Mannschaft um Bagnaia hatte für den Start in den Malaysaia-GP ein spezielles Programm vorbereitet, das der Schnellste des Freitags später erklärte: «Die Idee war heute, mit einer Abstimmung loszulegen, die uns verstehen lässt, wie sich das Bike im schlechtesten Fall benimmt. So sind wir zunächst mit dem harten Reifen gestartet, einer Mischung, mit der das Bike eigentlich gar nicht schön funktioniert – und schon gar nicht in einem FP1 am Morgen auf einer frischen Piste.»

Pecco Bagnaia weiter: «In dieser «Worst case» Abstimmung hat das Bike aber schon gut funktioniert.» Dann löste das Team die Handbremse: «Wir haben auch bereits gegen Schluss des FP1 hinten den Medium-Reifen, und es war dann noch mal besser. Unser Plan hat sehr gut funktioniert», so Bagnaia, der noch hinzufügte: «Die Strecke hier macht es mir sehr einfach. Vergleichbar mit Assen, der ganze Charakter hier kommt mir sehr entgegen.»

Als Schlüssel nannte der Ducati-Werksfahrer seine volle Konzentration. Bagnaia: «Es ist aber auch Arbeit – wir müssen vorne sein. Es reicht nicht aus, um mitzufahren. Der Plan ist es zu gewinnen, und dafür muss alles passen. Jorge ist auch sehr schnell, ich hoffe auch, dass Enea noch ein wenig zulegen kann, auch wenn ich weiß, dass er mir nicht helfen wird. »

Angesprochen auf das taktische Spielchen mit Jorge Martin im ersten Training, bei dem Bagnaia unter keinen Zuständen zulassen wollte, dass Jorge Martin ihm folgt und das Tempo bis kurz vor Stillstand drosselte, entgegnete Bagnaia mit einem Lächeln: «Es war nichts. Ich wollte einfach nicht, dass er hinter mir fährt.»

Bevor der Italiener das Debriefing mit einem nassen Handtuch um den Hals verließ, gab es noch Applaus für den Auftritt seines Landsmanns Andrea Iannone: «Aus meiner Sicht hat sich Andrea großartig geschlagen. Man muss bedenken, dass er keinerlei Erfahrung mit der Höhenverstellung des Hecks hat und ihm auch unsere doch speziellen Reifen fremd sind – sehr beeindruckend.»

Zu dem weiteren Fortgang der Weltmeisterschaft und möglichen Alternativen zu einem Saisonfinale in Valencia sagte die #1 nur: «Um ehrlich zu sein, ich habe daran heute nicht gedacht, denn wie auch immer, es ändert nichts an meinem Ziel für das Wochenende in Sepang.»

Ergebnisse MotoGP Sepang, Zeittraining (1. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:57,679 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,050 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,198

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,462

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,617

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,624

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,631

8. Alex Rins (E), Yamaha, +0,657

9. Jack Miller (AUS) KTM, +0,681

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,683

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,759

12. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,781

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,946

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,970

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,321

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,428

17. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,509

18. Luca Marini (I), Honda, +1,696

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,723

20. Joan Mir (E), Honda, +1,856

21. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,939

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,429