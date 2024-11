Jorge Martin (2.): «Gut, dass ich heute gestürzt bin»

WM-Leader Jorge Martin (Pramac Ducati) wurde in einem engen MotoGP-Zeittraining in Malaysia Zweiter. Am Ende der Session stürzte er, als er die Bestzeit von Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) überbieten wollte.

Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin drehte im MotoGP-Zeittraining in Sepang fleißig seine Runden. Er fühlte sich wohl auf seiner GP24 und führte die Session die meiste Zeit an. Drei Minuten vor dem Ende setzte sich WM-Rivale Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) an die Spitze. Beim Versuch, die Bestzeit des Weltmeisters zu unterbieten, stürzte der «Martinator» in Kurve 1. «Ich habe mich gut gefühlt bei der Zeitenjagd. Ich sah dann auf der Geraden, dass ich Zweiter war, worauf ich versuchte, mich nochmal zu verbessern», betonte Martin. «Aber es war zu viel in der ersten Kurve und ich bin gestürzt. Aber es war positiv, dass ich heute und nicht im Rennen gestürzt bin – so konnte ich sehen, wo das Limit ist.»

Egal, die Pflichtaufgabe für den Freitag war erledigt – Martin schaffte als Zweiter und mit 0,05 sec Rückstand auf Bagnaia locker den direkten Einzug ins Qualifying 2 am Samstag. Darüber hinaus sammelte er wertvolle Kilometer auf dem Sepang International Circuit. Der 26-Jährige und Bagnaia demonstrierten erneut, weshalb sie derzeit die besten MotoGP-Fahrer sind. «Wir haben sehr gepusht, es war ein normaler Tag. Wir beide halten immer den Abstand zum Rest, das ist beeindruckend», meinte Martin gelassen. «Ich mag diese Strecke und das Bike funktioniert sehr gut. Es war heiß in der Trainingssession, ich fühlte mich aber jederzeit konkurrenzfähig und lag immer vorne. Wie immer habe ich großes Vertrauen in die Arbeit, die wir verrichten. Wir kämpfen um den Titel und ich bin schnell, also werden wir nichts ändern und so weiterarbeiten.»

Das zweite Mal hintereinander sind die Bedingungen sehr heiß – auch in Buriram herrschten hohe Temperaturen. Hat sich Martin daran gewöhnt? «Klar, es ist hart, aber jedes Jahr haben wir mehr Erfahrung und wir können besser damit umgehen. Ich fühle mich so stark wie noch nie – die letzten beiden Jahre hatte ich mehr mit der Hitze zu kämpfen, jetzt ist es okay. Auf dem Bike ist es viel besser als in der Box», so Martin.

Ein rundum zufriedener und entspannter Jorge Martin hatte dann doch noch etwas zu bemängeln: «Wir haben etwas mit der Motorbremse zu kämpfen, weil wir sehr viel Grip am Hinterreifen haben. Mit der Ducati musst du in die Kurve hineindriften, der Hinterreifen schiebt aber über die Front. Das war auch der Grund für meinen Sturz», erklärte er. «Der Schlüssel ist, die Motorbremse clever einzusetzen, um konkurrenzfähig zu sein. Alle meine Stürze in dieser Saison – zum Beispiel in Deutschland, Jerez und Mugello –, hatten dieselbe Ursache: Das Heck hat sich gefangen und schob über das Vorderrad. Ich versuche hier immer, sehr präzise zu sein. Heute hat es nicht so funktioniert, weshalb ich gestürzt bin.»

Ergebnisse MotoGP Sepang, Zeittraining (1. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:57,679 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,050 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,198

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,462

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,617

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,624

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,631

8. Alex Rins (E), Yamaha, +0,657

9. Jack Miller (AUS) KTM, +0,681

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,683

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,759

12. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,781

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,946

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,970

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,321

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,428

17. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,509

18. Luca Marini (I), Honda, +1,696

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,723

20. Joan Mir (E), Honda, +1,856

21. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,939

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,429