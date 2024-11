Fabio Quartararo (5.): «Große Fortschritte in kurzer

Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo konnte im Sprintrennen beim MotoGP-Event in Sepang bis auf Rang 5 vordringen. Um im Malaysia-GP noch weiter nach vorn zu kommen, müssten aber weitere Probleme ausgeräumt werden.

Das Rennwochenende in Sepang verlief bislang positiv für Yamaha. Bereits am Freitag konnte der japanische Hersteller über das Zeitfahren beide seiner Piloten direkt ins Q2 bringen – erstmals in dieser Saison. Für Fabio Quartararo und Alex Rins folgten die Startplätze 8 und 9.

Im Sprintrennen kam zumindest der Franzose bis auf Rang 5 nach vorn. Probleme bleiben dennoch, wie Speerspitze «El Diablo» nach 10 schnellen Runden dargelegte: «Ich hatte Probleme mit dem Vorderreifen, die wir bis zum Grand Prix am Sonntag noch ausräumen müssen. Außerdem müssen wir herausfinden, warum unseren Konkurrenten im Qualifikationstraining stärkere Verbesserungen als uns gelungen sind. Wir haben uns um 1,2 Sekunden verbessert, aber Pecco und Jorge Martin konnten sich um fast zwei Sekunden steigern.»

Das Tempo des Rennens sei entsprechend sehr hoch gewesen. Ein Umstand, der einzig an der Weiterentwicklung der Motorräder seit der letzten Saison liege: «Das Sprintrennen war sehr schnell. Die Gesamtzeit war neun Sekunden schneller als in der letzten Saison. Und das, obwohl sich an der Strecke selbst nichts geändert hat. Das liegt ausschließlich an den Bikes.»

Den Grund für die Fortschritte in seinem eigenen Team verortete der Franzose dabei wiederholt in der neuen Elektronik: «Die Weiterentwicklungen in diesem Bereich tragen viel dazu bei, denn in diesem Bereich hatten wir bislang einen sehr großen Rückstand.

Die neuen Einstellungen machen es mir zwar schwerer das Motorrad zu fahren, sie geben mir aber auch gleichzeitig mehr Kontrolle, denn jetzt übernehme ich mehr selbst die Traktionskontrolle.»

Für weitere Schritte in diesem Bereich müsste es jedoch auch Fortschritte beim Fahrwerk geben: «Wir haben nicht genug Grip, um uns Fahrern noch mehr Kontrolle über die Kraftentfaltung zu geben. Verglichen mit den Ducatis ist unser Motorrad viel schwerer zu beherrschen. Ich glaube aber, dass wir in der kurzen Zeit schon große Fortschritte gemacht haben.»

Vertrauen für den Grand Prix am Sonntag zieht er dabei aus seinen Darbietungen in den bisherigen Rennen in dieser Saison: «Mit den Fahrern, die vor uns in der Startaufstellung stehen können, können wir im Normalfall kaum mithalten. Aber in den Rennen am Sonntag sind wir normalerweise besser und in den Sprints hatten wir mehr Probleme. Deswegen weiß ich noch nicht, was wir erwarten können. Ich hoffe, dass ich selbst im Rennen den Unterschied machen kann.»

Auf den in der WM-Tabelle vor ihm liegenden Raul Fernandez macht Quartarao im ersten Abschnitt von Sepang von Boden. Während der Spanier leer ausging, verdiente sich der beste Pilot eines japanischen Renners fünf Zähler.

Ergebnisse MotoGP Sepang, Sprint (2. November):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 10 Runden in 19:49,230 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,913 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,010

4. Alex Marquez (E), Gresini Ducati, +6,575

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,917

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,957

7. Brad Binder (ZA), KTM, +11,015

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,834

9. Pedro Acosta (E), KTM, +12,091

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,840

11. Alex Rins (E), Yamaha, +14,901

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,224

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +17,115

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +18,603

15. Luca Marini (I), Honda, +19,090

16. Joan Mir (E), Honda, +20,204

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,711

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +23,814

19. Andrea Iannone (I), Ducati, +25,898

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +29,778

– Johann Zarco (F), Honda, 3 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 37 von 40 Rennen:

1. Martin, 465 Punkte. 2. Bagnaia 436. 3. Marc Márquez 365. 4. Bastianini 352. 5. Binder 206. 6. Acosta 198. 7. Viñales 180. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 159. 10. Aleix Espargaro 143. 11. Alex Márquez 142. 12. Bezzecchi 137. 13. Quartararo 98. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 48. 18. Nakagami 31. 19. Rins 23. 20. Mir 21. 21. A. Fernández 21. 22 Marini 13. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 660 Punkte. 2. KTM 305. 3. Aprilia 276. 4. Yamaha 109. 5. Honda 68.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 788 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 624. 3. Gresini Racing 507. 4. Aprilia Racing 323. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 302. 6. Red Bull KTM Factory Racing 290. 7. Red Bull GASGAS Tech3 219. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 121. 10. LCR Honda 79. 11. Repsol Honda Team 35.