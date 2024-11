Bastianini mürrisch (3.): «Das war kein gutes Gefühl»

Der GP-Sieger von Malaysia des Jahres 2023 war als Geheimfavorit in den MotoGP-Sprint von Sepang gegangen. Am Ende konnte sich Enea Bastianini nicht einmal mehr über den dritten Platz freuen.

Nach den ersten Runden des Sprints und dem Ausfall seines Teamkollegen sah Enea Bastianini, der aus der zweiten Reihe in die Hatz über 10 Runden gegangen war, kurz wie der Geheimfavorit aus. Die #23 robbte sich an den auf Rang 2 und auch in der WM-Tabelle direkt vor ihm liegenden Marc Marquez heran.

Doch zur Mitte des kurzen Rennen endete das positive Moment und Bastianini musste aufstecken. Entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten fuhr der WM-Vierte gegen die Gummiwand von Sepang. Im Ziel lag eine Sekunde hinter der Gresini- und zwei Sekunden hinter der Pramac-Maschine von Jorge Martin.

m Ziel war der Pilot aus Rimini hin- und hergerissen. Bastianiani gab zu Protokoll: «Auf dem Podest zu stehen, ist immer eine gute Sache. Dennoch bin ich nicht wirklich glücklich. Es war für mich ein hartes Rennen, aber vor allem ein ungewöhnliches. Ich hatte Probleme, dich ich sonst nicht in dieser Form kenne.»

Der zukünftige Werksfahrer weiter: «Der Vorderreifen hat mir zu Schaffen gemacht. Es war nicht möglich, weiter zu pushen – mir hat die Unterstützung der Front des Bikes, wie ich sie kenne, gefehlt. Ich konnte nicht schneller und bin heute unter dem geblieben, was ich eigentlich hier leisten kann.»

Unumwunden gab der Italiener auch zu: «Die Hitze kam es dazu. Es war heftig und auch die Temperatur hat am Ende sicher eine Rolle gespielt.» Bastianini, der auch «nur» die viertschnellste Rennrunde drehte, verlor damit fast unerwartet weiter Boden im Kampf um WM-Position 3.

Während die Wettquoten im Duell Bastianini gegen Marquez in Sepang klar für den Italiener sprachen, drehte Marc Marquez im Ernstfall wieder einmal alles um. Bastianini, der bereits kurz nach dem Start hinter der #93 steckte, musste zerknirscht zugeben: «Marc war heute wieder sehr stark und wenn er so gut ist wie heute, ist es sehr schwer gegen ihn.»

Der Werksfahrer, der wie Bagnaia Probleme mit der Kurve 9 hatte, im Gegensatz zur Startnummer 1 aber ohne Crash davon kommen versuchte dennoch, sich in Hinblick auf den GP zu neutralisieren. «Es geht mir oft so dass ich schnell wieder ein besseres Gefühl auf dem Bike bekomme. Es kann also auch sein, dass es im GP wieder besser läuft – aber so wie heute war es leider kein gutes Gefühl.»

Vor dem drittletzten Rennen liegt Enea Bastianini in der WM-Tabelle 13 Zähler hinter Gresini-Ass Marc Marquez.

Ergebnisse MotoGP Sepang, Sprint (2. November):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 10 Runden in 19:49,230 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,913 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,010

4. Alex Marquez (E), Gresini Ducati, +6,575

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,917

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,957

7. Brad Binder (ZA), KTM, +11,015

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,834

9. Pedro Acosta (E), KTM, +12,091

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,840

11. Alex Rins (E), Yamaha, +14,901

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,224

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +17,115

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +18,603

15. Luca Marini (I), Honda, +19,090

16. Joan Mir (E), Honda, +20,204

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,711

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +23,814

19. Andrea Iannone (I), Ducati, +25,898

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +29,778

– Johann Zarco (F), Honda, 3 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 37 von 40 Rennen:

1. Martin, 465 Punkte. 2. Bagnaia 436. 3. Marc Márquez 365. 4. Bastianini 352. 5. Binder 206. 6. Acosta 198. 7. Viñales 180. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 159. 10. Aleix Espargaro 143. 11. Alex Márquez 142. 12. Bezzecchi 137. 13. Quartararo 98. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 48. 18. Nakagami 31. 19. Rins 23. 20. Mir 21. 21. A. Fernández 21. 22 Marini 13. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 660 Punkte. 2. KTM 305. 3. Aprilia 276. 4. Yamaha 109. 5. Honda 68.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 788 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 624. 3. Gresini Racing 507. 4. Aprilia Racing 323. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 302. 6. Red Bull KTM Factory Racing 290. 7. Red Bull GASGAS Tech3 219. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 121. 10. LCR Honda 79. 11. Repsol Honda Team 35.