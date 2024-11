Alex Marquez (4.) wünscht sich WM-Finale in Spanien

Mit seinem vierten Platz im Sepang-Sprint nach einem Start aus der ersten Reihe war Alex Marquez zufrieden. Der Spanier wünscht sich ein WM-Finale in Spanien – am liebsten nahe Valencia, um der Bevölkerung zu helfen.

Mit seinem vierten Platz im Sprint von Sepang in Malaysia war Alex Marquez zufrieden.Er fasst zusammen: «Von der Quali an ein solider Tag.»

Am Morgen hatte er sich mit einem richtig starken Qualifying Startplatz 3 erkämpft. Alex Marquez fuhr als einziger Fahrer auf einer GP23 eine Zeit im 1:57-er-Bereich. Marquez: «Es war eine fast perfekte Runde. Wir müssen aus der ersten Startreihe aber mehr rausholen im GP.»

Zum vierten Platz Sprint sagt der Spanier: «Am Start hatte ich ein wenig Spin, aber es war kein schlechter Start. Die anderen hatten aber einen perfekten Start, daher haben wir da ein wenig verloren. Wir haben dann ein bisschen mit Morbidelli gekämpft. Wir wollten unbedingt die Position und haben ein wenig Zeit verloren. Ich war in der Lage, Quartararo unter Kontrolle zu haben, der mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit kam.»

Der Gresini-Ducati-Pilot: «Vor dem Rennen habe ich mit das Ziel Top-5 gesetzt. Unter den Crash von Pecco wäre ich Fünfter gewesen. Unser Ziel für den Grand Prix ist also zwischen Platz 4 und 6.» Mit dem unbeständigen Wetter in Malaysia seien die Bedingungen aber schwer abzuschätzen.

Wegen der schweren Unwetter in der Region Valencia wurde das WM-Finale in zwei Wochen dort bereits abgesagt. Aktuell wird nach einem alternativen Austragungsort gesucht.

Marquez: «Ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung der Dorna. Es ist die korrekte Entscheidung und die Entscheidung, auf die alle Fahrer gedrängt haben. Mit jedem Tag wird der Alptraum dort größer und es scheint immer schlimmer zu werden. Es ist mit den Aufbauarbeiten nicht mit ein paar Tagen getan. Es war also die richtige Entscheidung.»

Der Spanier hat einen Wunsch für das Finale: «Ich hoffe, dass das letzte Rennen in Spanien stattfindet, am liebsten nah an Valencia, vielleicht Montmelo oder Aragon. Ich hoffe, dass man dort etwas für die Menschen aus Valencia machen kann – Events oder andere Möglichkeiten, Geld für die Menschen dort zu sammeln.

Ergebnisse MotoGP Sepang, Sprint (2. November):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 10 Runden in 19:49,230 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,913 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,010

4. Alex Marquez (E), Gresini Ducati, +6,575

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,917

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,957

7. Brad Binder (ZA), KTM, +11,015

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,834

9. Pedro Acosta (E), KTM, +12,091

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,840

11. Alex Rins (E), Yamaha, +14,901

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,224

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +17,115

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +18,603

15. Luca Marini (I), Honda, +19,090

16. Joan Mir (E), Honda, +20,204

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,711

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +23,814

19. Andrea Iannone (I), Ducati, +25,898

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +29,778

– Johann Zarco (F), Honda, 3 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 37 von 40 Rennen:

1. Martin, 465 Punkte. 2. Bagnaia 436. 3. Marc Márquez 365. 4. Bastianini 352. 5. Binder 206. 6. Acosta 198. 7. Viñales 180. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 159. 10. Aleix Espargaro 143. 11. Alex Márquez 142. 12. Bezzecchi 137. 13. Quartararo 98. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 48. 18. Nakagami 31. 19. Rins 23. 20. Mir 21. 21. A. Fernández 21. 22 Marini 13. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 660 Punkte. 2. KTM 305. 3. Aprilia 276. 4. Yamaha 109. 5. Honda 68.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 788 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 624. 3. Gresini Racing 507. 4. Aprilia Racing 323. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 302. 6. Red Bull KTM Factory Racing 290. 7. Red Bull GASGAS Tech3 219. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 121. 10. LCR Honda 79. 11. Repsol Honda Team 35.