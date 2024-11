Pedro Acosta (9.): Letzte 4 Runden waren hilfreich

Mit Platz 9 im Sprint von Malaysia war Pedro Acosta nicht zufrieden. Er klagte über bisher nicht dagewesene Probleme mit seinem Motorrad. Immerhin: Die letzten Runden den Sprints konnte er gut nutzen.

Mit Platz 9 fuhr Red Bull GASGAS Tech3-Pilot Pedro Acosta zwar noch haarscharf in die Punkte, holte immerhin einen Zähler – war dennoch aber nach dem Sprint in Sepang nicht zufrieden.

Der spanische Rookie: «Es war mit den Änderungen, die wir vorgenommen haben, extrem schwierig, Leute zu überholen.»

Er beschreibt das Phänomen: «Jedes Mal, wenn ich versucht habe, zu überholen, bin ich von der Ideallinie abgekommen und hatte nicht das Tempo. Es ist schade, zu sehen, dass wir durch so eine Entscheidung Möglichkeiten verlieren.»

Auf Nachfrage erklärte er: Es war ein neues Problem, das die Saison über noch nicht aufgetreten war.

Große Schwierigkeit bereitete ihm das Bremsen. «Wenn ich alleine war, war es okay. Als ich hinter Jack (Miller, Anm.) war, war es unstoppbar. Ich war mehrmals kurz davor, ihn zu erwischen und bin dann fast an ihm vorbei, aber dann von der Linie abgekommen.»

Immerhin konnte er gegen Ende des Sprints Daten für das Hauptrennen am Sonntag sammeln. Acosta: «Die letzten vier Runden waren hilfreich, um herauszufinden, warum wir Probleme hatten.»

Der Spanier weiter: «Wir müssen froh sein, dass wir das erkennen, und freuen uns darauf, zurückzukommen.»

Im vorletzten GP der Saison hat er am Sonntag die Gelegenheit dazu. Wo das letzte Rennwochenende gefahren wird, ist aktuell noch unklar. Das ursprüngliche Event in Valencia wurde wegen der schweren Überschwemmungen in der Region abgesagt.

Ergebnisse MotoGP Sepang, Sprint (2. November):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 10 Runden in 19:49,230 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,913 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,010

4. Alex Marquez (E), Gresini Ducati, +6,575

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,917

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,957

7. Brad Binder (ZA), KTM, +11,015

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,834

9. Pedro Acosta (E), KTM, +12,091

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,840

11. Alex Rins (E), Yamaha, +14,901

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,224

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +17,115

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +18,603

15. Luca Marini (I), Honda, +19,090

16. Joan Mir (E), Honda, +20,204

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,711

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +23,814

19. Andrea Iannone (I), Ducati, +25,898

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +29,778

– Johann Zarco (F), Honda, 3 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 37 von 40 Rennen:

1. Martin, 465 Punkte. 2. Bagnaia 436. 3. Marc Márquez 365. 4. Bastianini 352. 5. Binder 206. 6. Acosta 198. 7. Viñales 180. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 159. 10. Aleix Espargaro 143. 11. Alex Márquez 142. 12. Bezzecchi 137. 13. Quartararo 98. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 48. 18. Nakagami 31. 19. Rins 23. 20. Mir 21. 21. A. Fernández 21. 22 Marini 13. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 660 Punkte. 2. KTM 305. 3. Aprilia 276. 4. Yamaha 109. 5. Honda 68.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 788 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 624. 3. Gresini Racing 507. 4. Aprilia Racing 323. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 302. 6. Red Bull KTM Factory Racing 290. 7. Red Bull GASGAS Tech3 219. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 121. 10. LCR Honda 79. 11. Repsol Honda Team 35.