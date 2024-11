Fabio Di Giannantonio: Planmäßige Operation in Rom

Während die MotoGP-WM noch in Asien zu Gast ist – am Sonntag steht der GP von Malaysia auf dem Programm – wurde VR46-Athlet Fabio Di Giannatonio am Samstag wie geplant in seiner Heimat an der linken Schulter operiert.

In Sepang wurde am heutigen Samstag der vorletzte Sprint der MotoGP-Saison 2024 ausgetragen. Nicht mit am Start – Fabio Di Giannantonio. Der Stammpilot, der in Malaysia von Andrea Iannone vertreten wird, hatte sich nach langer Abwägung für ein vorzeitiges Ende der Saison – und einen frühzeitigen operativen Eingriff an seiner verletzten Schulter entschieden. Zum Zeitpunkt des Ausstiegs aus der laufenden Saison befindet sich «Diggia» auf WM-Position 8.

Wie das Team unter der Regie von Pablo Nieto vermeldete, fand der Eingriff wie geplant am Samstag in Rom statt. In der kurzen Mitteilung aus dem VR46-Team, heißt es: «Fabio befindet sich in der Klinik Villa Stuart in Rom, wo Professor Alessandro Castagna die Operation mit arthroskopischen Techniken durchführte. Der Eingriff war ein voller. Die gesamte Genesungszeit wird auf etwa drei Monate geschätzt.»

Wie bereits im Vorfeld bekannt gegeben, fällt Fabio Di Giannantonio damit für alle weiteren Rennen und Tests im Laufe des Jahres 2024 aus. Ziel ist es, zum ersten Test der Saison 2025 mit der Ducati Desmosedici GP25 in guter körperlicher Verfassung auf die Strecke zurückzukehren.

Notwendig wurde die Operation, um die verletzte Schulter in Folge des Unfalls am Red Bull Ring im vergangenen August langfristig zu stabilisieren. Da der Römer nach einer weiteren bis dato vielversprechenden Rennsaison von Ducati bis Ende 2026 direkt unter Vertrag genommen wurde und neben Pecco Bagnaia und Marc Marquez eine GP25 bewegen wird, wurden die Prioritäten frühzeitig in Richtung 2025 verschoben.

Sollte es wie angekündigt zum ausstehenden WM-Finale kommen, könnte bei VR46 Racing wiederum Superbiker Andrea Iannone zum Einsatz kommen. Auch der offizielle Ducati-Testpilot Michele Pirro könnte einspringen.