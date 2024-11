Pedro Acosta: «Dani hat nie gelächelt auf dem Podium»

MotoGP-Rookie Pedro Acosta lässt im Interview mit SPEEDWEEK.com sein Lehrjahr in der Königsklasse Revue passieren und erklärt, weshalb man im Rennsport Risiken eingehen muss, um an der Spitze zu bleiben.

Pedro Acosta ist eine dieser Figuren, die in der Weltmeisterschaft in der Aura der «Besonderen» auftauchen. Dieser 20-jährige spanische Fahrer ist in vielerlei Hinsicht besonders. In sportlicher Hinsicht, denn 2020 gewann er den Red Bull Rookies Cup, 2021 tat er dasselbe in der Moto3-WM und zwei Jahre danach holte er den Moto2-Titel. Mit diesem Lebenslauf war er in der MotoGP bei allen Herstellern gefragt, was KTM dazu zwang, ihn schnell in die Königsklasse zu bringen. Hätten sie das nicht getan, hätte er sich vertraglich von der österreichischen Marke lösen können. Aber in Mattighofen war und ist man sich des Diamanten bewusst, den man im eigenen Haus hat.

Aber nicht nur in sportlicher Hinsicht ist Acosta außergewöhnlich. Es ist auch seine «Revolverheld-Western-Persönlichkeit», denn er versteht den Rennsport als ständigen Zweikampf mit seinen Rivalen. «Ich komme nicht zu den Rennen, um mich zu amüsieren, sondern um mich zu messen», sagte er einmal. Er hat auch keine engere Beziehung zu Jorge Martin oder Aleix Espargaro, mit denen er sich einen Manager teilt. Das ist Pedro Acosta.

Dazu kennt Acosta mit seinen 20 Jahren die Geschichte der Motorrad-WM wie kein anderer Fahrer. Er hat Rennen von Lawson, Schwantz und Co. gesehen, aus einer Zeit, in der sich seine Eltern wahrscheinlich nicht einmal kannten. Gerade sein Vater, ein bescheidener Fischer aus Mazarrón, «vergiftete» seinen Sohn mit historischen Rennvideos, die sie sich gemeinsam ansahen, als Acosta noch ein Kind war. Wenn Pedro zum Beispiel ein großartiges Bremsmanöver hervorheben will, vergleicht er es gewöhnlich mit jenem, das Schwantz in Hockenheim mit Rainey gemacht hat. In welchem Jahr? Ich weiß es nicht mehr.

Pedro, wie viele Lederkombis hast du in dieser Saison schon gebraucht?

Ziemlich viele.

Das zählt man doch nicht, oder?

Nein. Es gab sicher einige, aber abgesehen von dem Unfall in Österreich, bei dem die Lederkombi richtig zerfetzt wurde, waren die anderen Stürze nicht allzu schlimm.

Werden die Lederkombis repariert oder bekommst du jedes Mal einen neuen?

Nein, sie werden repariert.

Pedro, du bist der einzige Rookie in der MotoGP in diesem Jahr. War es schwieriger, ein MotoGP-Motorrad zu fahren, als du dir vorgestellt hast? Oder sollten wir vielleicht den Ausdruck komplizierter verwenden?

Nein, weder das eine noch das andere, aber ich habe viele neue Dinge entdeckt, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie so entscheidend sein würden. Du kommst aus der Moto2 als ein sehr einfacher Fahrer in der MotoGP an.

In welcher Hinsicht?

Moto2-Bikes haben keine Traktionskontrolle, keine Anti-Wheelie-Funktion, jetzt kann man zumindest ohne zu kuppeln hoch- und runterschalten, aber vor sechs Jahren... Wir sind Fahrer, die nicht viel von der Elektronik auf diesem Niveau verstehen. Zu Beginn des Jahres gaben sie mir das, was sie für das Beste hielten. Aber wenn man anfängt zu verstehen und mehr oder weniger weiß, was man braucht, merkt man, dass man einen großen Schritt nach vorne macht, was den Speed angeht.

Bittest du das Team jetzt, bestimmte Dinge zu korrigieren?

Ich verlange mehr als vielleicht vor sieben Rennen. Vor allem, seit sie das Telemetrie-System geändert haben. Damit haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht und wir haben verstanden, was ich mehr oder weniger brauche. An einem MotoGP-Wochenende bleibt nicht viel Zeit, weil man schon am Freitagnachmittag konkurrenzfähig sein muss. Ich denke, sie haben verstanden, was ich brauche, um schnell zu fahren – sowohl beim Bremsen als auch beim Beschleunigen. Es war eine sehr wichtige Änderung, die es uns ermöglicht hat, so schnell zu reagieren, wie wir es jetzt tun.

Nach dem dritten Platz in Portugal und dem zweiten Platz in Austin, dem zweiten bzw. dritten Rennen der Saison, haben sich alle gefragt, wann der erste Sieg von Pedro Acosta kommen würde. Du auch?

Nun, es dauert länger, als ich es mir gewünscht hätte, denn das Podium in Amerika war echt und nicht geschenkt. Maverick hat mich zwar geschlagen, aber das war mein erstes richtiges Podium in der MotoGP.

Und du dachtest, dass der Sieg bald kommen würde?

Ich gebe zu, dass ich große Hoffnungen für Jerez hatte, denn nachdem ich gesehen habe, was Brad und Jack im Jahr zuvor gemacht hatten und Danis gute Leistung, hatten wir große Hoffnungen für Jerez. Am Ende hat es nicht so geklappt, wie wir gehofft hatten. Aber gut, wir kommen dem Ziel immer näher. Jedes Mal, wenn ich auf das Motorrad steige, fühle ich mich konkurrenzfähiger. Nach und nach werde ich schneller und schneller. Vielleicht ist es nicht der einfachste Weg, aber wir kommen dahin, wo wir hinwollen.

Irgendwann während der Saison hast du einen Satz gesagt: «So wie sie viel von mir verlangen, verlange ich auch viel von ihnen.» Was hast du damit gemeint? Was verlangen sie von dir?

Ich bin noch nie für ein anderes Werk als KTM gefahren. Selbst als ich in anderen Meisterschaften gefahren bin, haben sie nie etwas von mir verlangt oder mich zu etwas gezwungen. Aber es ist normal, dass die rund 40 Leute, die ein MotoGP-Team bilden, nicht hierherkommen, um herumzufahren, und ich auch nicht. Ich verstehe, dass man verlieren darf, aber man muss auch konkurrieren. Ich denke, ich muss hierherkommen und gut abschneiden. Das Wochenende in Japan ist zum Beispiel nicht gut gelaufen, aber wir haben an diesem Wochenende einen Wettkampf bestritten, und das ist sehr wichtig.

Wenn KTM mir trotz wichtiger Fehler nichts vorwirft, kann ich von allen um mich herum nur das Maximum verlangen. Denn wenn man aufhört, den Karren zu ziehen, wird der Karren langsamer, sehr viel langsamer.

Pedro, stürzt du momentan, weil das Motorrad nicht mitkommt oder weil du im Moment nicht weißt, wie du bestimmte Dinge machen sollst?

Stürze kommen, wenn sie kommen. Wenn man nicht hart pusht, kommen sie auch nicht, das ist klar. Wir sind in einer Situation, in der wir hart arbeiten müssen, um an der Spitze zu bleiben. Manche Stürze sind natürlich meine Schuld. Bei dem Sturz in Japan am Sonntag zum Beispiel wusste ich, dass es schwierig war, etwas zu tun, wenn ich hinter Pecco war, weil der Druck so hoch ist. Der Sturz passierte, weil ich Pecco überholen wollte, um vorne zu sein, denn ich weiß, dass es ein Vorteil ist, vorne zu sein. In diesem Fall bin ich gestürzt, weil ich ein bestimmtes Ergebnis anstrebte. Ich denke, dass man in solchen Situationen immer wieder Risiken eingehen muss, denn nur so kann man von anderen Herstellern lernen und an der Spitze bleiben. Denn wenn man in den ersten fünf Runden drei Sekunden verliert, kann man sie nicht mehr zurückholen. Deshalb muss man von Anfang an an der Spitze sein.

Ist deine «no friends in racing-Einstellung» deine Art, den Rennsport zu verstehen?

Als ich anfing, die Rennen zu beobachten, hatte ich das Gefühl, dass die Leute, die von außerhalb Europas kamen, nicht gekommen waren, um Freunde zu finden. Sie sind gekommen, weil sie auf dem Bike gewinnen wollten, das wars. Wir haben es leichter, weil wir hier zu Hause sind, in Europa. Wenn du einen schlechten Tag hattest, fliegst du nach Hause und um zwölf Uhr nachts kommst du zu deiner Mutter nach Hause, weinst ein bisschen und gehst schlafen. Piloten außerhalb Europas haben diese Möglichkeit nicht.

Es kommt darauf an, wie sehr man es will. Wenn du hierherkommst und an einem Tag gewinnst du, an einem anderen Tag gewinnt jemand anderes, und du wirst nicht wütend, dann ist das schade. Schau dir Dani Pedrosa an, wenn er verloren hat – ich habe ihn nicht ein einziges Mal auf einem Podium lächeln sehen, wenn er nicht Erster geworden ist. Ich denke, das ist die Essenz des Sports, des Wettbewerbs.

Nach der Erfahrung deiner ersten vollen Saison in der MotoGP, glaubst du, dass du in diesem Winter an etwas arbeiten kannst, das dich verbessern wird?

Ja, ich werde mich zurücklehnen, durchatmen und auf den Erfahrungen aufbauen, die ich dieses Jahr gesammelt habe. Okay, das waren Dinge, die nicht notwendig waren. Es kam wie es kommen musste und es war sogar gut. Zum Beispiel bin ich dieses Jahr sehr oft gestürzt, und zwar zu Zeiten, in denen es unnötig war. Ja, ich bin in Montmeló im Kampf um den Sieg gestürzt, ich bin in Japan gestürzt, aber ich bin in vielen Rennen gestürzt, in denen ich hätte Punkte holen können.