Miguel Oliveira: Comeback in Barcelona wahrscheinlich

Miguel Oliveira strebt ein Comeback in Barcelona an

Trackhouse-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira hält es für wahrscheinlich, dass er am MotoGP-Saisonfinale in Barcelona teilnehmen kann. Seine Handverletzung sei weniger schwerwiegend als zunächst angenommen.

Bei einem Sturz im ersten freien MotoGP-Training in Indonesien zog sich Miguel Oliveira (Aprilia) eine Fraktur im rechten Handgelenk zu. Die Rennen in Japan, Australien, Thailand und Malaysia musste er auslassen, Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori nahm für ihn auf der RS-GP Platz.

Oliveira wird voraussichtlich im letzten Grand Prix der MotoGP-Saison 2024 in Barcelona sein Comeback haben. In einem Interview mit der portugiesischen Zeitung Diário de Notícias erklärte er, dass er seit der Verletzung beim Indonesien-GP noch nicht auf Motorrädern trainiert, aber bereits einige Runden im Simulator gedreht hat und seine Rückkehr auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya anstrebt: «In diesem Stadium ist es sehr wahrscheinlich, dass ich zumindest das letzte Rennen fahren kann», so Oliveira.

Der Ersatz-Event für Valencia findet vom 15. bis 17. November statt und markiert zugleich den Abschied des Portugiesen von Trackhouse Racing und Aprilia, bevor er zu Pramac wechseln wird. Nach den Schwierigkeiten der letzten Wochen aufgrund von Operationen und der Ungewissheit, wann er in den Rennsport zurückkehren kann, hat Oliveira jetzt gute Aussichten für eine Teilnahme. Ein Antreten wäre insbesondere deshalb wichtig, um bei den Tests am Dienstag nach dem Rennwochenende dabei zu sein und das erste Mal auf der Yamaha M1 Platz zu nehmen. «Zumindest beim letzten Rennen möchte ich dabei sein – um das neue Projekt am Dienstag danach zu beginnen und auch, um mich von meinem alten Team zu verabschieden», meinte Oliveira noch Mitte Oktober.

Zu den Einzelheiten seiner Verletzung erklärte er: «Es ist eine komplizierte Verletzung, aber viel weniger schwerwiegend, als es zunächst schien», betonte der 29-Jährige. «Glücklicherweise war es nur eine rekonstruktive Operation mit einer Platte und elf Schrauben zur Fixierung des Knochens, aber es gab keine Verletzung auf Gelenkebene oder Verletzungen der Handknochen, was anfangs die größte Sorge war. So wie es aussieht, werde ich keine Bewegungseinschränkungen haben.»

WM-Stand nach 38 von 40 Rennen:

1. Martin, 485 Punkte. 2. Bagnaia 461. 3. Marc Márquez 369. 4. Bastianini 368. 5. Binder 206. 6. Acosta 209. 7. Viñales 189. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 161. 10. Alex Márquez 155. 11. Aleix Espargaro 146. 12. Bezzecchi 144. 13. Quartararo 108. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 53. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 685 Punkte. 2. KTM 316. 3. Aprilia 285. 4. Yamaha 119. 5. Honda 73.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 829 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 649. 3. Gresini Racing 524. 4. Aprilia Racing 335. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 309. 6. Red Bull KTM Factory Racing 290. 7. Red Bull GASGAS Tech3 236. 8. Monster Energy Yamaha 139. 9. Trackhouse Racing 137. 10. LCR Honda 84. 11. Repsol Honda Team 36.