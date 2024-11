MotoGP-Finale Barcelona: Ticket-Aktion hat begonnen

MotoGP in Barcelona die Zweite: Auch neue Tickets sind kurzfristig verfügbar

Am übernächsten Wochenende finden die letzten Rennen der MotoGP-Saison 2024 in Barcelona statt. Seit heute ist die Ticket-Lage geklärt, auch der Verkauf neuer Karten hat begonnen. Sämtliche Einnahmen werden gespendet.

Nach tagelanger Organisationsschlacht kommt immer mehr Klarheit in die Abläufe rund um das binnen kürzester Zeit von Valencia auf Barcelona umgelenkte Saisonfinale der MotoGP. Nachdem zunächst alle Aktiven mit Informationen zur Planung versorgt werden mussten, kommen nun auch Öffentlichkeit und Zuschauer an die Reihe.

Die gute Nachricht: Entgegen ersten Vermutungen wird die offiziell «GP der Solidarität für Valencia» getaufte Großveranstaltung kein Geister-Event vor leeren Rängen. Der bewusst ohne Titelsponsor ausgeschrieben GP ist wie jeder andere Runde der MotoGP auch eine offene Publikumsveranstaltung.

Alle MotoGP-Fans, die bereits Karten für das MotoGP-Finale in Valencia erworben, haben die Chance diese auch für die Runde auf rund vier Autostunden nördlich gelegenen Circuit de Catalunya nutzen. Es ist allerdings notwendig, zunächst in Kontakt mit dem direkten Vermarkter der Tickets in Kontakt zu treten. Erst dann können die neuen Karten ihre Gültigkeit erhalten.

Desweitern besteht die Möglichkeit, sich die bereits erworbenen Tickets erstatten zu lassen. Auch hier führt der Weg über den direkten Anbieter der Eintrittskarten.

Auch «frische» Tickets sind verfügbar. Mit dem heutigen Donnerstag gelang es, den Verkauf von unabhängigen Eintrittskarten für das vom 15.–17. November im Norden von Barcelona laufende Finale, ins Netz zu stellen.

Unter der internationale Vertriebsplattform der MotoGP hat der Verkauf aller Kategorien begonnen.



https://tickets.motogp.com/en/72398-solidarity/



Das günstigste Tickets mit Gültigkeit für alle drei Veranstaltungstage ist bereits ab 58 Euro zu haben. Die Anzahl der neu verfügbaren Tickets ist aufgrund der Kapazitätsgrenzen (in Hinblick auf die bereits verkauften Eintrittskarten) auf gut 18.000 begrenzt.

Abgesehen von dem sportlichen Wert des Events – immerhin geht es ab dem Sprintrennen am 16. November um nichts anderes als die Titelentscheidung zwischen Jorge Martin und Pecco Bagnaia – geht es auch um die Unterstützung der Flutkatastrophe in der Region Valencia. Sämtlichen Einnahmen aus den Verkäufen werden die Opfer als Spende erhalten. Kommt es zum Ausverkauf werden gut 1,5 Millionen zur Verfügung gestellt werden können.