Casey Stoner bei Legendenrennen in Mailand

Der ehemalige MotoGP-Weltmeister Casey Stoner wird am Wochenende im Rahmen der Motorradmesse EICMA in Mailand einen Einsatz bei einem Legendenrennen absolvieren.

Im Rahmen der Motorradmesse EICMA in Mailand geben sich derzeit die Stars der Rennsport-Szene die Klinke in die Hand. Am Wochenende wird auf dem Messegelände ein Supermoto-Event ausgetragen – mit dabei sein wird auch Casey Stoner, der zweifache MotoGP-Weltmeister (mit Ducati und Honda). Der Australier wird nach langer Zeit wieder einen Auftritt in Europa absolvieren wird.

Stoner wird das prominent gefüllte Legenden-Feld beim «Champions Charity Race» weiter aufwerten und in der MotoLive Arena auf ehemalige Gegner wie Loris Capirossi und Marco Melandri treffen. Melandri trainierte zuletzt gemeinsam mit Italiens Motocross-Ikone Alex Puzar. Ebenfalls in Mailand dabei sein wird Stoners Landsmann und Ex-Superbike-WM-Held Troy Bayliss.

Stoner wird beim Rennen eine 350er-Zweitakt-Beta steuern, die er bereits getestet hat. Er trainierte in Australien und bezeichnet das Rennen als Rückkehr zu seinen Wurzeln – in jenes Metier, in dem er einst als Kind begonnen hatte. Der 38-fache MotoGP-Sieger leidet noch immer unter dem «Fatigue Syndrom», zu Deutsch Müdigkeitssyndrom. Ende 2012 verkündete er mit nur 27 Jahren seinen Rücktritt.

Die Offroad-Fraktion vertreten werden beim Show-Event unter anderem Motocross-Rekordweltmeister Stefan Everts und der Franzose Christophe Pourcel, der wie Everts zuletzt auch in Maggiora am Start war.

Auf der EICMA vor Ort sein werden zudem Rennsport-Asse wie Jonathan Rea, Alvaro Bautista, Carlos Checa, Danilo Petrucci, Randy Mamola und Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu, der auf dem BMW-Stand am ersten Messetag die neue M1000RR WSBK Champion Edition 2024 präsentierte. MotoGP-Pilot Brad Binder und Moto3-Weltmeister David Alonso sind ebenfalls auf der Messe.

Die EICMA in Mailand ist weltweit die wichtigste Motorrad-Messe. Dieses Jahr findet die Ausgabe zum 110. Jubiläum vom 5. bis 10. November 2024 statt. Auf der Messe werden in diesem Jahr über 700 Aussteller und 2036 Marken aus 45 Ländern vor Ort ihre Neuheiten präsentieren.