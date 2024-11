Offiziell: MotoGP-Finale findet in Barcelona statt

Beim Malaysia-GP kündigte Dorna-Manager Carlos Ezpeleta an, dass das MotoGP-Finale in Barcelona stattfinden wird. Am 5. November folgte die offizielle Bestätigung dafür.

Am 5. November wurde vom Motorrad-Weltverband FIM offiziell bestätigt, dass das MotoGP-Saisonfinale vom 15. bis 17. November auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya stattfinden wird. Auch der offizielle MotoGP-Test am Dienstag nach dem Rennwochenende wird in Barcelona über die Bühne gehen.

Bereits am 1. November waren sich Rechteinhaber Dorna Sports und regionale Behörden in Valencia einig, dass die Durchführung der Großveranstaltung nicht tragbar ist. Absolute Priorität genießen sämtliche Hilfsmaßnahmen, die zu einer Verbesserung der Situation in den betroffenen Gebieten in der Region Valencia, aber auch in anderen südlichen Landesteilen führen.

«Die MotoGP hat darauf bei den Behörden beantragt, die Rennen in Barcelona auszutragen, da es die bestmögliche Wahl war. Die Strecke ist die einfachste Option für Fans, die bereits geplant hatten, das Saisonfinale zu besuchen. Der Ort und die Strecke sind auch die effizienteste Wahl, da sie eine nahezu nahtlose Alternative für Personal und Logistik bieten», hieß es in einem offiziellen Statement. «Da es der letzte Grand Prix der Saison ist und aufgrund des positiven Einflusses, den die Veranstaltung hat, sind wir es den Fans, dem Fahrerlager, dem Sport und Valencia schuldig, das Event durchzuführen. Anstatt in Valencia zu fahren, wird die MotoGP für Valencia fahren – für alle Betroffenen und die gesamte Gemeinschaft von Valencia.»

In Barcelona wird es zum Showdown in der MotoGP-Klasse zwischen Jorge Martin (Pramac Ducati) und Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) kommen. Der Spanier führt die WM-Tabelle vor dem letzten Saison-Event mit 24 Punkten Vorsprung an. In den Klassen Moto3 und Moto2 ist die Fahrerweltmeisterschaft bereits entschieden.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt das Wetter. Am Montagabend hat es in der katalanischen Hauptstadt und im Norden des Landes starken Niederschlag geben. Die nationale Wetteragentur hat speziell für das Gebiet um die Metropole Barcelona entlang der Küste die größten Warnungen ausgegeben.