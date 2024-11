Zarco (11.): «Jetzt fahre ich wieder richtige Rennen»

Johann Zarco (11.): Beim Herbst-Sprint in Barcelona auch vor Aprilia-Ass Vinales

Als Elfter verpasste Johann Zarco im finalen Sprint Punkte und das angepeilte Top-10-Resultat. Der erneute beste Honda-Racer verbreitete nach der Zieldurchfahrt dennoch beste Laune – Zarco hat wieder Spaß an seinem Job.

Die vorläufig große Sensation hatte Honda-Pilot Johann Zarco mit Platz 4 im Zeittraining bereits am Freitag abgeliefert. Den direkten Platz im Q2 konnte die #5 aber nicht ausnützen, dem Franzosen blieb mit 0,8 Sekunden Rückstand auf Weltmeister Bagnaia nur Startplatz 12.

Den letzten Sprint der Saison beendete der in Spanien lebende Pilot wieder als bester Fahrer der RC213V auf dem elften Platz. Bemerkenswert: Als die Flagge geschwenkt wurde, hatte die Honda unter Zarco nur 7,4 Sekunden auf den Sieger verloren. Im Ziel kam die #5 auch vor Aprilia-Werksfahrer Maverick Vinales an.

Trotz verpasster Punkte trat der LCR-Pilot der Öffentlichkeit nach dem Sprintfinale 2024 in bester Laune gegenüber. Zarco lieferte die Begründung: «Es tut gut, wieder richtig Rennen zu fahren. Es geht dabei nicht allein um die Zahl und das Ergebnis, es geht um die Strategie und die Möglichkeit, ein Rennen zu planen. Ich war heute während des ganzen Sprints in einer Gruppe mit lauter starker Piloten. Da waren Fabio Quartararo, «Bezz» und Brad Binder. Auch mit Raul Fernandez hatte ich gleich zu Beginn ein gutes Duell.»

Johann Zarco weiter: «Das ist der große Unterschied. Es ist nicht lange her, da war daran nicht zu denken. Jetzt sind wir eben mitten im Renngeschehen.»

Zum Vergleich: Während der Franzose beim ersten Sprint des Jahres in Barcelona in seiner schnellsten Runde 1,4 sec auf die Bestzeit einbüßte, waren es im zweiten Anlauf nur noch 0,6 sec.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Barcelona, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Der Helm von Takaaki Nakagami © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Qualifying - Aleix Espargaró, Francesco Bagnaia & Marc Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Sprint - Enea Bastianini, Francesco Bagnaia & Jorge Martin Zurück Weiter

Da besonders Zarco mit Steigerungen aufzeigt, stellt sich die Frage nach den besonderen Fähigkeiten der Startnummer 5. Der beste Honda-Pilot: «Was ich sagen kann – ich bemühe mich immer mit viel Gefühl meinen Stil auf die Stärken des Bikes anzupassen. Das war so also ich auf die Ducati gewechselt bin und so ist es jetzt auch. Mir ist es wichtig, das immer zu hinterfragen und anzupassen.»

Während andere Piloten, speziell Joan Mir, über teilweise harte Vibrationen im Fahrwerk klagen, ist das Problem ab der Maschine des Franzosen weniger ausgeprägt: «Unsere Bikes sind identisch und auch ich habe diese Probleme, aber sie sind auf jeden Fall nicht so gravierend. Ich bin auch hier schon hinter Joan gefahren und ich kann seine Aussagen bestätigen. Es muss mit dem Fahrstil zusammenhängen.»

Angespornt von Aufwärtstrend rechnet sich der Routinier für das letzte Rennen des Jahres nochmals ein besseres Resultat aus: «Vermutlich werden wir morgen auf den harten Hinterreifen setzen. Damit sollt es mir hoffentlich noch besser gelingen, mein Rennen einzuteilen. Das jetzt ausgerufene Ziel der Top-10 ist auf jeden Fall realistisch.»

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Sprint (16. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 20:03,173 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,942 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +1,270

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,857

5. Alex Márquez (E), Ducati, +1,942

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,263

7. Marc Márquez (E), Ducati, +5,303

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +5,507

9. Brad Binder (ZA), KTM, +5,573

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,937

11. Johann Zarco (F), Honda, +7,413

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,344

13. Joan Mir (E), Honda, +9,387

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +9,652

15. Luca Marini (I), Honda, +11,838

16. Alex Rins (E), Yamaha, +13,217

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,017

18. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +17,746

19. Jack Miller (AUS), KTM, +18,533

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,153

21. Michele Pirro (I), Ducati, +20,547

22. Stefan Bradl (D), Honda, +24,604

– Pedro Acosta (E), KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 39 von 40 Rennen:

1. Martin, 492 Punkte. 2. Bagnaia 473. 3. Bastianini 377. 4. Marc Márquez 372. 5. Acosta 209. 6. Binder 207. 67. Viñales 189. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 165. 10. Alex Márquez 160. 11. Aleix Espargaro 152. 12. Bezzecchi 146. 13. Quartararo 108. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 53. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 697 Punkte. 2. KTM 317. 3. Aprilia 291. 4. Yamaha 119. 5. Honda 73.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 850 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 657. 3. Gresini Racing 532. 4. Aprilia Racing 341. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 311. 6. Red Bull KTM Factory Racing 291. 7. Red Bull GASGAS Tech3 236. 8. Monster Energy Yamaha 139. 9. Trackhouse Racing 137. 10. LCR Honda 84. 11. Repsol Honda Team 36.