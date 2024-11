Leck bei der EU: So sehen die neuen MotoGP-Logos aus

So sehen die neuen MotoGP-Logos aus

MotoGP-Promoter Dorna wird am Sonntagabend in der traditionellen Awards-Gala in Barcelona das zukünftige Erscheinungsbild für die Rennserien präsentieren, monatelang wurde daran getüftelt.

Der Sonntagabend soll ein neues Zeitalter in der Motorrad-WM, und vor allem in der MotoGP-Klasse, einläuten. Im Rahmen der traditionellen Awards-Zeremonie werden in Barcelona die Gewinner der Saison 2024 gefeiert. Dazu gibt es diesmal einen weiteren Programmpunkt: Promoter Dorna wird das neue Erscheinungsbild der Motorrad-WM präsentieren.

All dies wurde für die bevorstehende Übernahme durch Liberty Media in Gang gesetzt. Für die Gestaltung des neuen graphischen Auftritts hat die Dorna die weltweit führende Design-Agentur Pentagram beauftragt. Die Logos sollten bis Sonntagabend unter Verschluss bleiben, wurden aber bereits jetzt publik. An die Öffentlichkeit gelangten die neuen Designs durch ein Leck im Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum.

Das neue MotoGP-Serien-Logo weicht deutlich von der bisherigen Version ab, die zuletzt in der Saison 2007 adaptiert wurde. Betroffen sind neben der MotoGP auch die Klassen Moto2 und Moto3.

Auch die MotoE bekommt einen neuen graphischen Auftritt; davor wurden bereits die Logos der Frauen-WM und der Junior-Serie in ähnlicher Schrift präsentiert. Laut Protokoll soll Schauspielerin Emilia Clarke das neue MotoGP-Logo am Sonntagabend bei den Dorna-Awards enthüllen. In Blogs und auf Plattformen wie X äußerten viele Fans ihr Unverständnis über die Adaptierung und bezeichneten den Schritt als unnötig.

Alle Teams und Beteiligten müssen nun ihren Auftritt anpassen, Teamkleidung und Lackierungen geändert werden – ein Rattenschwanz an zusätzlicher Arbeit. An der neuen MotoGP-Markenidentität wird bereits seit über einem Jahr gearbeitet. «Die MotoGP von morgen» lautete das Motto. In das strategische Markenprojekt wurden auch Schlüsselpersönlichkeiten aus dem Paddock, Fahrer und Fans eingebunden. Ihnen allen wurde die Frage gestellt: «Was ist die MotoGP?»