Ducati feiert große WM-Party in Bologna 29.11.2024 - 14:00 Von Johannes Orasche

© Ducati Bei der großen Ducati-Party werden Asse aus der MotoGP, Superbike-WM und MXGP dabei sein

Ducati veranstaltet am 3. Dezember anlässlich der erfolgreichen Rennsaison in der MotoGP unter dem Titel «Campioni in Festa» eine große Party, die im Zentrum von Bologna tausende Fans anlocken wird.