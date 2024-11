Martin: TV-Show und Motocross mit Marquez-Brüdern

Der frischgebackene MotoGP-Weltmeister Jorge Martin tobt sich derzeit beim Motocross-Fahren aus und ist zudem ein gern gesehener Gast im spanischen Fernsehen.

Jorge Martin gönnt sich nach seinem Gewinn des MotoGP-WM-Titels kaum eine Pause. Zuletzt hatte der 26-Jährige einige freie Tage, die er für ausgiebige Motocross-Sessions nutzte. Im Stress um den aufreibenden MotoGP-Titelkampf hatte der Spanier zuletzt keine Zeit dafür.

Dabei setzte Martin auf ein Zweitakt-Bike mit 125 ccm aus dem Hause KTM im Look seines privaten Sponsors Red Bull. Sein Offroad-Trainingspartner war David Jimenez, ein schneller Motocross-Fahrer aus der Region. Für seine spektakulären Sprünge erntete Martin auf Instagram Lob von KTM-MX2-Werksfahrer Sacha Coenen. Auch mit den beiden Marquez-Brüdern Marc und Alex matchte sich Martin zuletzt auf der Motocross-Strecke «El Bunker Motoarea».

Martin absolvierte in Madrid auch einen Medientag bei Red Bull Spanien und war gemeinsam mit dem Autor Albert Espinosa zu Gast in einer populären TV-Show mit dem Titel «El Hormiguero» beim privaten Sender Antena 3. Dort müssen die geladenen Gäste unter anderem Berufe von Menschen erraten.

In der Show gab es viel Jubel für den MotoGP-Champion. Martin sorgte nicht nur für viele Lacher, er brachte auch den offiziellen Wanderpokal mit, auf dem im Rahmen der Awards-Gala in Barcelona traditionell das Plättchen mit seinem Namen angebracht wurde. Dazu präsentierte er im Studio seinen goldenen Helm, den er in seiner Auslaufrunde auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Empfang nehmen durfte.