Fermin Aldeguer (Ducati): «Das machte mir Druck»

Fermin Aldeguer wird 2025 im Team Gresini Ducati sein Rookie-Jahr in der MotoGP bestreiten. Seine letzte Saison in der Moto2-WM verlief nicht nach Wunsch. Der Spanier verrät, welche Ziele er für nächstes Jahr hat.

2025 wird Fermin Aldeguer in der MotoGP für das Team Gresini Ducati an den Start gehen. Er schaffte neben Ai Ogura (Aprilia) und Somkiat Chantra (Honda) den Sprung in die Königsklasse. Während die beiden letztgenannten Moto2-Aufsteiger ihre MotoGP-Verträge in der zweiten Saisonhälfte 2024 unter Dach und Fach brachten, unterzeichnete Aldeguer bereits zu Beginn der Saison einen Zweijahresvertrag bei Ducati.

Überzeugt hat der 19-Jährige die Entscheidungsträger in Borgo Panigale mit seinem sensationellen Schlussspurt in der Saison 2023, als er sich vier Moto2-Siege in Folge sicherte. 2024 wollte der Spanier Weltmeister werden, um mit viel Selbstvertrauen in die MotoGP aufzusteigen – wie es Pedro Acosta und viele andere Talente vor ihm taten. Doch es kam anders: Sein letztes Jahr in der mittleren Kategorie verlief durchwachsen – er holte drei Saisonsiege und belegte in der Gesamtwertung nur Rang 5. In Thailand brach er sich zudem bei einem Sturz die Hand, worauf er das Rennen in Sepang aussetzen musste. Beim Saisonfinale in Barcelona war der Spanier wieder am Start und wurde Neunter. Auch seine MotoGP-Premiere auf der Ducati beim Test am Dienstag konnte er absolvieren. Dort hinterließ er einen vielversprechenden Eindruck – sein Debüt auf der GP24 beendete Aldeguer auf Rang 20 und als schnellster Rookie. Sein Rückstand von 1,761 Sekunden auf die Bestzeit seines neuen Teamkollegen Alex Marquez war überschaubar.

«Zu Beginn des Jahres wurde ich als Favorit gehandelt, dann habe ich für die MotoGP unterschrieben. Das hat ein wenig Druck ausgeübt, gleichzeitig entspannte es mich auch, da ich schon alles fixiert hatte. Das Ziel war es, den Titel zu gewinnen», meinte Aldeguer in einem Interview mit den Kollegen von Todocircuito. «Wir hatten Pech, aber wir waren im Titelrennen nicht gut genug und haben auch den Wechsel auf die Pirelli-Reifen nicht gut gemeistert. Das sind Fehler, die jeder machen kann, aber wenn man so viele Fehler hintereinander macht, kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem sich das alles summiert.»

SpeedUp-Fahrer Aldeguer lobte auch die Arbeit des Teams MT Helmets – MSI, das mit Ai Ogura Weltmeister wurde und ebenfalls auf Boscoscuro unterwegs war. «Sie haben mehr gewonnen als wir. Sie hatten eine unglaubliche Meisterschaft mit Ogura, der sehr geschmeidig fuhr, was ihnen den Titel bescherte.»

Obwohl die Saison nicht wie geplant verlief, glaubt Aldeguer, dass er im Jahr 2024 viel gelernt hat. «Ich mache immer noch Fehler, aber ich kann jetzt besser damit umgehen. Man kann viel Gutes lernen, auch wenn man den Titel nicht gewinnt», ist er überzeugt. «Man lernt aus allem und ich werde mit einer Menge Erfahrung in die MotoGP gehen. Ich bin bereit für das, was kommt.»

Aldeguer wird bei Gresini den Platz von Marc Marquez übernehmen, der ins Ducati-Werksteam wechselt. «Ich denke nicht darüber nach, aber es ist sicherlich schöner, auf Marcs Motorrad zu sitzen, und es erzeugt mehr Druck. Er ist ein achtfacher Weltmeister – ich kann mich nicht mit ihm vergleichen», betonte er. «Ich muss so viel wie möglich von den Ducati-Piloten und von Alex Marquez lernen, der mir eine große Hilfe sein wird. Das Ziel ist es, der Rookie des Jahres zu werden und auf das Podium zu kommen. Wir werden es versuchen, aber ich will einfach nur lernen und stark sein.»