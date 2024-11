Romano Albesiano: Das Trumpfass im Honda-Ärmel?

Honda hat längst begriffen: Der Weg zurück an die Spitze der MotoGP führt nur über eine neue Vorgehensweise. Mit dem neuen Technik-Direktor Romano Albesiano will man mehrere Stufen auf einmal nehmen.

Machen wir eine Übung und stellen uns eine Leiter vor, die die technische Situation in der MotoGP darstellt. An die Spitze der Leiter stellen wir die Ducati Desmosedici, ganz gleich, ob es sich dabei um die 23er, 24er oder die zukünftige Version handelt. Es gibt wenig darüber zu diskutieren, wer das Maß der Dinge ist. Wir sind uns auch einig, dass Aprilia und KTM ein oder zwei Stufen darunter liegen. Jeder kann sie in die Reihenfolge bringen, die ihm gefällt; auch darüber werden wir uns nicht streiten. Ein paar Sprossen tiefer werden wir Yamaha platzieren und am Ende der Leiter Honda. So die Reihenfolge, in der die Hersteller den Wettstreit um das beste MotoGP-Motorrad 2024 beendet haben.

Das Gedankenspiel dient dazu, sich die harte Arbeit vor Augen zu führen, die den beiden großen japanischen Werken bevorsteht. «Ducati, Aprilia und KTM haben viel Anerkennung bekommen für das, was sie getan haben, Glückwunsch, aber sie hatten großes Glück, weil sie gearbeitet haben, während die beiden großen Löwen schliefen», sagte mir der Manager eines Top-MotoGP-Fahrers vor ein paar Tagen. «Aber die Realität ist, dass in dem Moment, in dem Honda und Yamaha aufwachen, Ducati, Aprilia und KTM keine Chance mehr haben. Die Ressourcen der Japaner sind, verglichen mit den europäischen Fabriken, unendlich», so die Sicht des Insiders.

Im Gespräch mit einem der Honda-Fahrer, dessen Name aus offensichtlichen Gründen nicht genannt werden soll, beschreibt der Experte im Wesentlichen die derzeitige Situation: «Es ist unvorstellbar, welche Energien Honda in das Team steckt. Es kommen immer wieder neue Dinge hinzu, und es gibt überall Ingenieure. Aber es geht entsprechend voran, weil sie keine klare Vorstellung davon haben, wo sie hin müssen. Es ist, als hätte man die Teile eines Puzzles in einer Schachtel, schüttelt die Schachtel und hofft, dass zufällig ein paar Teile zusammenpassen».

Die Beschreibung meines Gesprächspartners ist wahrscheinlich übertrieben, aber die Tatsache, dass HRC - um auf unsere Leiter zurückzukommen – sehr viele Sprossen steigen muss, um an die Spitze der Leiter zu gelangen, ist nicht zu ignorieren.

Nach dem, was wir in der gerade zu Ende gegangenen Saison gesehen haben, hat sich der weltgrößte Hersteller nur wenig oder gar nicht erholt. Beim ersten GP der Saison in Katar hatte die beste Honda einen Rückstand von 18,075 Sekunden auf den Sieger; beim GP der Solidarität in Barcelona, betrug der Unterschied 19,469 Sekunden.

Eine Situation, die sich mit der Ankunft von Romano Albesiano bei Honda radikal ändern könnte. Bekanntlich hat der Mann, der bis vor wenigen Wochen noch die Technik des MotoGP-Projekts von Aprilia leitete, die italienische Marke überraschend in Richtung HRC verlassen. Und hier ist das Ass im Ärmel, das die aktuelle Situation von Honda drastisch verändern könnte.

Es ist wahr, dass die Verpflichtung von Albesiano die dritte Option bei Honda war, nach den gescheiterten Versuchen mit Gigi Dall'Igna und Fabiano Sterlacchini; aber das ist nicht nur egal, es könnte sich auch als die beste Variante herausstellen.

Als Schöpfer der MotoGP-Aprilia von Grund auf, dockt Albesiano bei Honda mit allen Daten der RS-GP in seinem Kopf an. Und man kann nicht von Industriespionage sprechen, denn dieses Motorrad ist seine Vorstellung davon, wie ein MotoGP-Bike sein sollte.

Damit ist auch offensichtlich, dass, Honda bei Romano Albesiano eine klare Bestellung aufgegeben hat: «Mach uns eine Aprilia!». Lässt man den Italiener die Bestellung ausliefern, dann nimmt Honda plötzlich alle Sprossen, die sie auf unserer Leiter zu erklimmen haben, auf einmal, um sich neben Aprilia zu platzieren. Prego, so einfach ist das. Anstatt weiter an einem Motorrad herumzudoktern, das nicht mehr konkurrenzfähig wird, sollte Honda eine Aprilia bauen.

Von dort aus wäre es mit den Ressourcen, die Honda zur Verfügung stehen, viel, viel schneller möglich, das Niveau von Ducati zu erreichen. Denn es scheint kein Zufall zu sein, dass mit Albesiano, Aleix Espargaró und seinen vertrauten Leuten der ursprüngliche Kern der Gruppe bei Honda angekommen ist, die eine sehr langsame RS-GP, mit der Aprilia 2015 in die Weltmeisterschaft zurückkehrte, in den letzten beiden Saisons zu GP-Siegen geführt hat. Eine Struktur, die viel Zeit sparen wird. Zeit der Anpassung, die Albesiano bräuchte, wenn er mit einem neuen Testteam arbeiten müsste.

Wenn ich sage, dass Honda Albesiano bittet, eine Aprilia zu bauen, dann ist damit natürlich nicht der Bau eines Klons gemeint. 'Eine andere Aprilia', die profitiert von allen Erkenntnissen, die Albesiano mitbringt. Informationen, die für die Honda-Ingenieure Gold wert sind, die, wie wir gesehen haben, nicht aus dem Labyrinth herausfinden.

Gut vorstellbar ist, dass Albesiano und Honda das leugnen werden – was nur nachvollziehbar wäre. Aber wenn Honda zu seinem Status als größte und im Rennsport erfolgreichste Motorradmarke der Welt zurückkehren will, ist die Abkürzung unausweichlich. Sie sollten ausnahmsweise einmal den Prozess vergessen und das Ergebnis in den Vordergrund stellen.