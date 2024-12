MotoGP-Tests 2025: Scharfe Regeln beim Shakedown

Spannend: In Sepang findet ab dem 31. Januar der große Shakedown-Test der MotoGP statt

MotoGP-Promoter Dorna hat für die wichtigen offiziellen Tests der Königsklasse in Sepang im neuen Jahr neue Spielregeln aufgestellt. Beim ersten Shakedown-Test in Malaysia wollen die Hersteller ungestört bleiben.

Während das Honda-MotoGP-Werksteam weiter rastlos ist und erst Anfang vergangener Woche nochmals in Jerez de la Frontera testete, genießt der Großteil des MotoGP-Paddocks eine kurze Pause, ehe es im neuen Jahr für alle Aktiven an die Vorbereitung der neuen Saison geht.

Der große Test in Malaysia – der Shakeown findet bereits ab 31. Januar auf der bestens bekannten Piste von Sepang statt – hat höchste Prioriät. In einem minutiös getakteten Mammutprogramm müssen die finalen Basispakete der Prototypen der 2025er-Kampagne definiert werden. Die Kernaufgabe wird dabei in einem dreitägigen Shakedown-Test erledigt, bei dem ausschließlich Testfahrer und die Piloten der Hersteller der schwächsten Hersteller (Concessions-Rang D) Yamaha und Honda zugelassen. Ausnahme sind Rookies, die ebenfalls weitere Erfahrungen sammeln können.

Da sich sowohl die Anzahl der Testfahrer als auch, die der Einsteiger erhöht hat, wird es beim Shakedown in Sepang deutlich dynamischer als in der Vergangenheit zugehen. Insgesamt werden in den ersten drei Tagen der Test-Großveranstaltung bis zu 19 Piloten auf der Piste kreisen. Um die Arbeit der Teams auf dem Sepang International Circuit nicht zu behindern, hat MotoGP-Promoter Dorna die Regeln für die permanent akkreditierten Personen der MotoGP bekanntgegeben.

Medienvertreter haben nur Zugang auf die Service-Wege und das Fahrerlager – die Boxengasse bleibt absolut tabu. Auch Filmaufnahmen sind keinem privaten Vertreter erlaubt – weder auf der Service-Straße und anderen Bereichen, von welchen die Motorräder einsehbar sind. Lediglich der Dorna selbst ist es gestattet, Filmmaterial zu erstellen. Auch das Mediacenter bleibt in Sepang vorerst verschlossen.

Interviews mit den Protagonisten sind nur nach Absprache mit den Teams möglich. Das Motiv dahinter ist klar: Professionelles Videomaterial soll verhindert werden. Wie die Personen auf den Service-Wegen kontrolliert werden sollen, bleibt jedoch unklar. Jeder weiß: Mobiltelefone liefern in der heutigen Zeit durchaus scharfe, bewegte Aufnahmen im hochauflösenden Bereich.

Milder und wie gewohnt geht es dann wenige Tage später weiter. Beim zweiten Teil des Sepang-Tests (5.-7. Februar), bei dem die Stammpiloten der MotoGP ins Geschehen eingreifen werden, gelten die gleichen Spielregeln wie bei allen anderen offiziellen Tests auch. Im Rahmen der Akkreditierungen können Fotografen und Journalisten ihrer Arbeit dann wie gewohnt nachgehen.

Seitens der Testorganisation wurde zugleich auch klar kommuniziert: Hinter den neuen, teilweise verschärften Regeln stecken die Hersteller – nicht die Dorna als sportlicher Ausrichter.

Vorsaison-Tests für die MotoGP-Saison 2025:

Shakedown-Test Sepang: 31. Januar bis 2. Februar

Sepang-Test: 5. bis 7. Februar

Buriram-Test: 12. und 13. Februar

Termine für die Tests während der MotoGP-Saison 2025:

Jerez-Test: 28. April

Aragon-Test: 9. Juni

Misano-Test: 15. September