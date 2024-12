KTM: MotoGP-Teilnahme 2025 ist fix, Test im Dezember 05.12.2024 - 14:19 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Auch Pol Espargaro wird in den großen Jerez-Test eingebunden © Gold & Goose Dani Pedrosa (vor Enea Bastianini) testet ab dem 11. Dezember wieder in Jerez © Gold & Goose Kein rotes Licht für das MotoGP-Projekt der Österreicher Zurück Weiter

Offensichtlich stehen die Räder in Österreich nicht still: In der MotoGP-Abteilung von KTM laufen Vorbereitungen für einen großen Erprobungseinsatz noch vor Weihnachten, Dani Pedrosa und Pol Espargaro testen in Jerez.