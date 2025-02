Sepang-Test: Alex Rins spricht von Privattest-Gefühl

Yamaha-Werkspilot Alex Rins beendete den MotoGP-Test in Sepang zufrieden. Er fühlte sich körperlich besser als im Vorjahr. Die fünf langen wie hitzigen Testtage erinnerten ihn eher an einen Privattest.

Alex Rins geht in sein zweites Jahr im Yamaha-Werksteam und wusste beim MotoGP-Test in Sepang zu überzeugen. Mit einer Bestzeit von 1:57,351 min unterbot er seine Vorjahreszeit um eine halbe Sekunde. Dank des zusätzlichen Shakedown-Tests war der Spanier insgesamt fünf Tage in Malaysia unterwegs.

«Wir haben uns darauf fokussiert, neue Teile zu testen, die Yamaha uns gebracht hat», schilderte Rins das Testprogramm. «Wir arbeiteten viel am Setup. In Barcelona wurde ich im Rennen Letzter. Den Test hier beenden wir auf einer guten Basis.»

Nach Plan lief der Test dennoch nicht. «In meinem ersten Run am dritten Testtag fuhr ich mit gebrauchten Reifen, konnte aber kein Gefühl aufbauen. Auch mit einem frischen Reifensatz hatte ich Probleme», erklärte der Yamaha-Pilot. «Ich fühlte mich nicht in der Lage, mit diesen Problemen eine schnelle Runde zu fahren. Mir fehlte es an Grip am Hinterrad.» Erst zur Mittagszeit baute er genügend Vertrauen auf, um noch eine schnelle Runde fahren zu können.

Bis auf die verletzungsbedingten Ausfälle war dieser Test die erste Standortbestimmung für die Hersteller. Action auf der Strecke gab es für Rins jedoch kaum. «Es fühlte sich wie ein Privattest an. Nur einmal folgte ich Vinales, doch er fuhr in der letzten Kurve weit, sodass ich ihn einfach überholen konnte.»

Offen bleibt, ob Yamaha die größte Schwäche an der M1 ausmerzen konnte: den mangelnden Top-Speed.

Trotz einiger Schwierigkeiten zog Rins ein positives Fazit: «Wir haben die Tests gut abgeschlossen. Diese Basis wollen wir mit nach Thailand nehmen. Dort schauen wir, wie das Bike dort funktioniert. Ich bin da optimistisch.»

In den vergangenen Jahren wurde Rins von Verletzungen ausgebremst. Fühlt er sich physisch wieder bei 100 Prozent? «Ich habe Schmerzen in meinen Händen, denn ich fuhr viele Tage kein MotoGP-Bike mehr. Körperlich bin ich aber ziemlich fit.»