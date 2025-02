Tech3-Manager Goyon: «Auf der Strecke dreht Enea auf»

Die beiden KTM-Zugänge Maverick Vinales und Enea Beastianini wurden für 2025 bei Tech3 positioniert. Teammanager Nicolas Goyon sprach in Sepang mit SPEEDWEEK.com exklusiv über seine MotoGP-Asse.

Der Franzose Nicolas Goyon zählt zu den festen Instanzen des am längsten im GP-Fahrerlager vertretenen Rennstalls Tech3. Seit 23 Jahren – mit dem Beginn der MotoGP-Viertaktära – ist Goyon in der Mannschaft von Urgestein Hervé Poncharal aktiv. Nach verschiedenen Positionen als Techniker und langen Jahren als Crew-Chief wurde er 2023 zum Teammanager der damaligen GASGAS-Tech2-Einheit befördert.

Seit dieser Saison ist Nicolas Goyon mit Maverick Vinales und Enea Bastianini für zwei ausgewiesene Toppiloten der Königsklasse verantwortlich. Während Vinales bereits auf drei verschiedenen Marken Siege in der MotoGP gelangen, hat der Italiener Bastianini eine exklusive Ducati-Vergangenheit.

Zum ersten Mal muss sich «La Bestia» auf ein rundum neues MotoGP-Bike einstimmen. Beim Erstkontakt in Barcelona zeigte sich Enea Bastianini begeistert von seinem neuen Arbeitsgerät – warf die RC16 aber auch gleich kräftig neben die Piste.

Nicolas Goyon ist sich bewusst, dass es keine leichte Aufgabe ist, die beiden Neuzugänge zu «managen», erachtet die Aufgabe aber auch als sehr interessant. «Wir haben, denke ich, ein beeindruckendes Fahrer-Duo. Erstmals ist kein Rookie in der Box, sondern zwei sehr erfahrene Piloten, die beiden haben schon viel erreicht in der Königsklasse.»

Der Teammanager weiter: «Sie beide müssen sich an ein neues Motorrad gewöhnen, was sicher nicht einfach wird.» Beide haben Erfahrungen mit ganz unterschiedlichen Bikes. Zugegeben, die Informationen, die von Enea zu der Ducati kommen, sind für uns sehr interessant.»

Eine explosive Ausgangslage wie in der Box von Ducati Lenovo mit Marc Marquez und Pecco Bagnaia sieht der Franzose vorerst nicht: «Wir haben zwei Siegfahrer und eigenständige Charaktere – in Wahrheit haben wir sogar vier Werksfahrer im einheitlichen Red Bull-Design und einen Teamgedanken und die größte Priorität, das KTM-Projekt ganz nach vorne zu bringen.» In der Ducati-Box sitzen zwei mehrfache Weltmeister und beide haben das Ziel, um den Titel zu fahren. Um ehrlich zu sein, dieses Jahr sehe ich das nicht für Maverick und Enea – aber dennoch ist es ein extrem kompetentes Team mit dem Ziel, um den Sieg zu fahren.»

In Sepang berichtete der Manager auf der Tech3-Seite vom Kennenlernen der Mannschaft und Enea. Nicolas Goyon: «Enea ist von der ruhigen Sorte. Er ist sehr zurückhaltend. Aber das gilt nur, wenn er keinen Helm aufhat. Enea kam gleich zu Beginn zu uns und sagte, wir sollen uns keine Gedanken machen, dass er in der Box so ruhig ist – auf der Strecke wäre er dann anders. Das sehe ich auch so. Auf der Piste machte er absolut keine Gefangenen und steckt vor niemandem zurück. Enea ist ein Rennfahrer der kleinen Schritte. Aber wenn er einen Schritt gemacht hat, dann weicht er nicht mehr zurück. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass er da sein wird, wo wir ihn sehen.»

Spannend: Einen halben Tag vor Ende des offiziellen MotoGP-Tests und damit nach knapp vier Tagen Beziehung mit der KTM RC16 sind beide Tech3-Piloten nur durch 0,013 sec getrennt. Mit 1,6 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Alex Marquez liegen Bastianini und Vinales vereint auf den Positionen 17 und 18. Pedro Acosta, der sich aktuell auf einem guten sechsten Rang hält, bewegt die RC16 noch eine Sekunde schneller um den Sepang Circuit.

Ergebnisse MotoGP-Test Sepang (7. Februar), 13 Uhr:

1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:56,493 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,007 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,231

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,455

5. Marc Marquez (E), Ducati, +0,549

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,675

7. Johann Zarco (F), Honda,+0,711

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,828

9. Joan Mir (E), Honda, +0,841

10. Alex Rins (E), Yamaha, +0,858

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,901

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,952

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,114

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,254

15. Luca Marini (I), Honda, +1,296

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,460

17. Enea Bastianini (I), KTM, +1,600

18. Maverick Vinales (E), KTM, +1,613

19. Somkiat Chantra (THA),Honda +2,410

20. Michele Pirro (I), Ducati, +2,628

21. Lorenzo Savadori, Aprilia +3,001

22. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +4,175