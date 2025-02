Sepang-Test, Tag 3, 12 Uhr: Das Shootout hat begonnen 07.02.2025 - 05:02 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Platz 3: Yamaha mischt mit Quartararo vorne mit © Gold & Goose Attacke: Pecco Bagnaia auf der Ducati GP25 © Gold & Goose Forza Aprilia: Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta steigerte sich auf Platz 6 © Gold & Goose Alex Marquez führt das Feld an Tag 3 an Zurück Weiter

In den ersten Stunden des Finaltags in Sepang ging es zur Sache. Ducati-Ass Francesco Bagnaia kratzte an seinem eigenen Rundenrekord – und ist doch nur Zweiter. Yamaha, Honda und Aprilia im Höhenflug.