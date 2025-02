Ogura über Brivio: «Weiß nicht, weshalb er das sagt»

MotoGP-Rookie Ai Ogura (Aprilia) konnte sich am letzten Tag des Sepang-Tests deutlich steigern. Beim Bremsen sieht er bei sich noch viel Luft nach oben, für Davide Brivio ist er dort jetzt schon sehr gut.

Am letzten Tag des Sepang-Tests konnte Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) seine Rundenzeiten deutlich steigern. Mit seiner 1:57,754 min war er um über 0,8 sec schneller als am Donnerstag. In der Zeitenliste landete der MotoGP-Neuling auf Rang 14 – mit 1,261 sec Rückstand auf den Schnellsten Alex Marquez (Ducati).

«Ich denke, wir können mit der Rundenzeit zufrieden sein. Ich wusste, dass es heute der richtige Tag für eine Zeitenjagd war», meinte der Japaner in kleiner Journalistenrunde. «Ich hatte in den letzten 30 Minuten noch viele neue Reifen zur Verfügung und ich wollte mich verbessern. Nach meiner hohen 1:57er-Runde bin ich dann aber an einem Punkt hängen geblieben und ich konnte mich nicht weiter verbessern. Ich bin deswegen etwas enttäuscht, aber generell war es gut.»

Am Donnerstag hat Ogura auf dem Sepang International Circuit längere Runs absolviert, um die Reifen besser zu lernen. «Am Freitag habe ich mich zu 80 Prozent auf die Zeitenjagd und nicht auf die Rennpace konzentriert. Nach der Rennsimulation gestern, habe ich mich aber auch dort sehr verbessert», war Ogura zufrieden.

Auch in anderen Bereichen konnte Rookie Ogura gute Fortschritte erzielen. Trackhouse-Teamchef Davide Brivio lobte den 24-Jährigen, dass dieser jetzt schon auf der Bremse eine starke Performance zeigt. «Im Vergleich zu den anderen Fahrern war das Bremsen ein Hauptproblem bei mir. Ich weiß nicht, weshalb er das sagte», lachte Ogura. «Aber speziell in Hochgeschwindigkeitskurven war es gut. Kurve 4 und 7 waren okay, aber in der ersten und letzten Kurve, nach einer langen Gerade, hatte ich noch viel Spielraum, um härter zu bremsen. Für mich ist das Bremsen noch kompliziert im Vergleich zu dem Bike, das ich letztes Jahr hatte.»

Sind es die Karbonbremsen, welche in der MotoGP zum Einsatz kommen oder muss er den Umgang mit der Motorbremse noch besser lernen? «Es kann alles sein, aber was ich in den Daten sehen konnte, bin ich vor allem beim Druck, den ich auf die Vorderbremse ausübe, noch zu vorsichtig – ich könnte mehr, aber wenn ich dann auf dem Bike bin, denke ich mir, dass ich nicht mehr sollte», erklärte Ogura.

