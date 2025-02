Quartararo gibt zu: «Bin niemals zu optimistisch»

Fabio Quartararo (Yamaha) war beim MotoGP-Test in Sepang an allen Tagen bei den Schnellsten dabei. Das erste Mal hat er das Gefühl, mit der M1 einen großen Schritt gemacht zu haben. Er ist vorsichtig optimistisch.

Fabio Quartararo absolvierte in Malaysia, wie seine Yamaha-Kollegen, ein umfassendes Testprogramm. In den fünf Tagen auf dem Sepang International Circuit drehte er mit seiner M1 viele Runden und konnte seine Rundenzeiten kontinuierlich nach oben schrauben. Er war immer bei den Schnellsten dabei. Am letzten Testtag, als jeder noch einmal aufdrehte und auf Zeitenjagd ging, konnte Quartararo seine Rundenzeit im Vergleich zum Vortag um 0,6 sec verbessern. Mit seiner 1:56,724 min reichte es am Freitag für Rang 3.

«Ich bin sehr happy», freute sich der Franzose vor kleiner Journalistenrunde. «Meine bislang schnellste Runde hier war letztes Jahr im Qualifying, als ich eine 1:57,5 min gefahren bin – der Unterschied ist also mehr als 0,8 sec. Von 2019 bis 2024 verbesserten wir uns um 0,6 sec, vom letzten Jahr bis 2025 waren es 0,8 sec – wir können also zufrieden sein. Aber wir müssen ruhig bleiben, denn es war nur der Test, dennoch ist es sehr gut, denn beim Test im letzten Jahr hat Pecco eine 1:56,5 geschafft, was mehr oder weniger der besten Rundenzeit in diesem Jahr entspricht.»

Quartararo absolvierte auch längere Sessions, bei denen er mehrere Runden nacheinander fuhr – dabei war seine Pace ordentlich und er war nicht viel langsamer als die Ducati-Piloten. «Ich fuhr sechs Runden mit einem Setting mit neuen Reifen und wir hatten eine gute Pace. Es war sehr gut, wenn man bedenkt, dass wir hier letztes Jahr Elfter oder Zwölfter waren und jetzt orientieren wir uns an der Pace von Marc, Pecco und Alex, die die Schnellsten sind. Die Lücke ist immer noch groß, aber ich bin zufrieden mit unserer Rundenzeit und es war nicht nur eine schnelle Runde.»

«Letztes Jahr war das größte Problem, eine schnelle Runde zu erzielen. Wir starteten immer von weit hinten und es schwer zu überholen», blickte Quartararo zurück. «Dieses Mal war es so: Bevor ich mit der Zeitenjagd begonnen hatte, wusste ich, dass ich eine 1:56er-Zeit fahren kann. Wir sind jeden Tag näher herangekommen und am Ende wurde es Realität. Das Problem letztes Jahr war, dass wenn ich neue Reifen aufzog, ich nicht wusste, welche Rundenzeit dabei herauskommen wird. Unsere Rennpace war nicht das Problem, die Schwierigkeit lag darin, von Position 15 zu starten.»

Nach den fünf intensiven Testtagen in Sepang ist es Zeit, ein Zwischenfazit darüber zu ziehen, wie sich die M1 im Vergleich zum letzten Jahr verändert hat.: «Viel geändert hat sich die Elektronik, wie ich fahre und wir haben viele neue Teile am Motorrad. Am besten sieht man es an der Rundenzeit – wir waren sehr viel schneller als letztes Jahr», betonte der 25-Jährige. «Wir haben unser Gefühl in den Kurven und bei den Richtungswechseln stark verbessert, aber unser Schwachpunkt ist immer noch der Grip. Heute hatte die Strecke sehr viel Grip. Ich möchte nicht sagen, dass unsere schnellen Rundenzeiten ein Fake sind, aber letztes Jahr war es das Gleiche am dritten Testtag und wir waren eine Sekunde von Platz 1 entfernt, jetzt sind es 0,3 sec. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn die Streckenbedingungen sehr wenig Grip bieten – denn das ist das Schlimmste für uns. Unser Top-Speed ist besser, wir können aber immer noch keine anderen Bikes auf der Geraden überholen.»

Der Fortschritt, den Yamaha in diesem Jahr bislang erzielen konnte, gibt Anlass für Optimismus. «Von 2022 bis 2024 machten wir einen Schritt, aber Ducati und die anderen machten zwei oder drei. Ich fühle, dass wir in diesem Jahr einen viel größeren Schritt machen können und ich spüre, dass das Bike schnell ist», bestätigte Quartararo. «Ich denke, es ist das erste Jahr, in dem wir die Lücke schließen können. In der Vergangenheit haben wir uns nur verbessert, aber die anderen haben sich noch mehr verbessert.»

Am 12. und 13. Februar wird in Buriram getestet. Was sind die Erwartungen von «El Diablo»? «Im Team sagen wir zehnmal am Tag, dass wir keine Erwartungen haben. Mein Crew-Chief hat sich ein T-Shirt mit meinem Gesicht darauf machen lassen, wo darunter steht: ‘Ich habe keine Erwartungen’», lachte er. «Es ist das erste Jahr, indem ich fühle, dass ich im Winter eine großartige Vorbereitung und hier fünf sehr gute Testtage hatte. Das Ziel ist es, zwei gute Tage in Buriram zu haben. Ich pushe mich zum Maximum und was kommen wird, wird kommen. Ich gebe 100 Prozent, egal um welche Position wir dann schlussendlich kämpfen werden. Ich bin happy und optimistisch, aber niemals zu optimistisch.»

