Pecco Bagnaia: Yamaha auf dem Weg zur Nummer 2

Platz 2 für Pecco Bagnaia – mehr durfte der MotoGP-Vizeweltmeister beim Sepang-Test nicht zeigen. Voller Lob war der Ducati-Werksfahrer für Kollege Fabio Quartararo auf einer sichtlich optimierten Yamaha M1.

Zwei Tage hielt sich der Pilot, der in den letzten drei Jahren mehr Rennen als jeder andere MotoGP-Pilot gewonnen hatte, zurück und verrichtete folgsam den wichtigen Testauftrag. In Sepang stand die Arbeit mit der noch neuen GP25 im Vordergrund – und nicht die Jagd auf neue Bestzeiten.

Doch am Finaltag ließ man den Italiener kurz von der Leine. In einer klassischen «Time Attack» schoss Bagnaia aus dem Stand an die Spitze und schrammte nur leicht an seinem eigenen Rundenrekord vorbei. Pecco Bagnaias 1:56,500 min bedeutet am Ende dennoch nur den zweiten Rang. Alex Marquez unterstrich das Potenzial der GP24 und fuhr sieben Tausendstel schneller.

Bagnaia nahm die Niederlage gelassen: «Wäre es nach mir gegangen, hätte es vielleicht anders ausgesehen. Ich wollte eigentlich bereits am zweiten Tag eine Attacke reiten, aber ich bekam keine Genehmigung. Wir mussten uns auf die eigentliche Arbeit konzentrieren.»

Der Vizeweltmeister führte dann weiter aus: «Heute war es eigentlich ähnlich, ich bin lediglich einmal rausgefahren. Ich hatte in Sepang nicht die Möglichkeit, so zu explodieren, wie ich es gewohnt bin. Wir mussten zurück zur Entwicklungsarbeit. An dieser Stelle hat uns sicher auch ein wenig «Digga» gefehlt. Er hätte die Arbeit mit der GP25 unterstützen können«, so Bagnaia.

Am zweiten Tag hatte Bagnaia dazu einen Crash fabriziert, der weitere wertvolle Testzeit gekostet hatte. Nach den Aussagen des Vize-Champions ist aber auch klar, dass die Ducati-Corse-Werksmannschaft ihre größte Munition noch lange nicht abgefeuert hat. Alex Marquez, der letztlich auf einem fertigen Motorrad fährt, durfte zwei offizielle Attacken auf die Bestzeit reiten.»

Dennoch zeigte sich der Doppelweltmeister bester Laune, denn trotz der Einschränkungen liegt das Projekt im Fahrplan. Alles, was wir hier unternommen haben, war sinnvoll und hat uns geholfen. »Die Bedingungen hier waren ausgezeichnet und es wird sehr wichtig, unsere Erkenntnisse in Thailand zu betätigen, dort werden wir deutlich weniger Grip vorfinden.»

Wie erwartet konnte der Pilot der Startnummer 63 keine Details zum Technikstand der GP25 verraten. Ein Detail gab Pecco Bagnaia dennoch preis: «Wir haben uns die Testarbeit aufgeteilt. Marc hat ebenfalls viel probiert und sehr gut gearbeitet. Er hat Teile probiert, die ich nicht hatte, dafür habe ich einen neuen Rahmen getestet, den Marc nicht zur Verfügung hatte.»

Eine bemerkenswerte Aussage traf Bagnaia mit dem Blick auf die Konkurrenz. «Wenn ich die Zeiten betrachte, dann deutet alles darauf hin, dass wir einen Wechsel erleben werden. Yamaha ist auf einem guten Weg, während der neuen Saison zu dem neuen ersten Verfolger zu werden. Yamaha hat einen sehr guten Job gemacht. Fabio hatte an allen Tagen ein superhohes Tempo. Letztes Jahr waren Zeitattacken ihre Schwäche, auch das hat hier gut funktioniert. Man muss aber etwas relativieren. Sie hatten hier sechs Testtage und das kann ihnen auch etwas geholfen haben.»

Eine interessante Antwort gab Bagnaia auf sein persönliches Sepang-Fazit: «Das Komplizierteste war es, mit der Presse zu sprechen – ihnen alles zu sagen und dabei nichts zu verraten!»

© Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fermín Aldeguer © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo Zurück Weiter