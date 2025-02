KTM-Ass Pedro Acosta: «Wir liegen bei 60 Prozent»

Nach einem schwierigen mittleren Tag – Pedro Acosta war am Morgen von seiner RC16 geflogen und hatte dadurch Zeit für den Testablauf verloren – ging das Stimmungsbarometer am Finaltag wieder deutlich nach oben.

Acosta, der vor einem Jahr in Sepang sein Debüt in der Königsklasse gefeiert hatte, gelang das Tagesziel einer Zeittacke und einer Sprintsimulation. Die Suche nach dem Limit verlief auf Anhieb erfolgreich. Pedrosa sprang aus dem Mittelfeld bis auf den sechsten Rang von 22 Piloten.

Die 1:57,175 min, die der 19-Jährige aus der RC16 herausholte, hätten im vergangenen November für einen Platz in der ersten Startreihe gereicht. Das hohe Tempo kommentierte der Rennfahrer aus Murcia kurz und knackig: «Happy, ja, ich bin happy! Gestern sah es gar nicht danach aus, aber heute haben wir den Test gerettet. Angesichts der Bedingungen war der Speed richtig gut.»

Auch die Sprintsimulation, bei der der Red-Bull-KTM-Pilot gemeinsam mit Pecco Bagnaia auf der Strecke war, verlief positiv, doch der Weg dorthin war mühsam, wie Acosta am Abend in Sepang erklärte: «Es war kurios. Denn ich musste zwei Anläufe machen. Der erste Hinterreifen ist in der dritten Runde nahezu eingebrochen in Sachen Grip. Das ist nicht nachvollziehbar im Moment. Den zweiten Anlauf habe ich dann mit einem gebrauchten Reifen von Tag 1 gefahren – und es hat funktioniert.»

Abgeschlossen ist der Testeinsatz zur Saison 2025 damit noch lange nicht. Der jüngste Werksfahrer der MotoGP: «Um ehrlich zu sein stecken wir noch mitten in dem Testplan.» Wir sind weit davon entfernt, die finale Spezifikation definiert zu haben. Nach drei Tagen Sepang sehe ich uns bei 60 Prozent. Die weitere Erprobung in Thailand wird nochmals sehr wichtig, denn dort müssen wir zu einem finalen Ergebnis kommen.

Der Teamkollege von Brad Binder verriet auch, in welchem Bereich noch die meiste Arbeit wartet. «Wir arbeiten daran, das Motorrad zu beruhigen. Es tendiert immer noch zu viel «Action», es gibt relativ viele heikle Momente, wenn sich das Bike schüttelt.»

Auf Position 6 war Acosta am Ende klar der schnellste RC16-Pilot. Brad Binder kam Acosta als 14. mit einer halben Sekunde Rückstand noch am nächsten. Vinales steuerte sein Bike auf Rang 16 und Enea Bastianini büßte auf Position 18 eine volle Sekunde auf den Spanier ein. Für den KTM-Frontmann gab es dazu nicht viel zu sagen: «Ich habe heute den Blick ausschließlich auf mich gehabt. Für mich stehen wir gut da und es gilt, happy zu sein. In den wichtigen Bereichen haben wir uns verbessert. Wie es den anderen Jungs dabei geht, das kann ich nicht beurteilen.»

Acosta und Red Bull KTM Factory Racing bleiben nun lediglich vier Tage, um sich in Buriram auf das nächste Testkapitel vorzubereiten. Am 12. Februar geht es dann für zwei Tage auf den Chang International Circuit um die entscheidenden 40 Prozent.

