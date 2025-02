Trackhouse-Pilot Fernandez: Rückkehr nach Turbo-OP

Raul Fernandez kehrt nur eine Woche nach seinem Sturz in Sepang zurück. Der Trackhouse-Pilot kämpft mit Schmerzen, will aber den MotoGP-Test in Buriram fahren, um sich auf den Saisonstart vorzubereiten.

Eine Woche nach seinem Sturz beim Sepang-Test, der für Raul Fernandez früh beendet war, wagt sich der Spanier in Buriram zurück auf die Strecke. Nach einer erfolgreichen Operation bei Dr. Xavier Mir in Barcelona wird er versuchen, das Testprogramm zu absolvieren – trotz anhaltender Schmerzen.

In Sepang brach sich Fernandez den kleinen Finger an der linken Hand sowie die Kuppe des Zehs am linken Fuß. Das MotoGP-Launch-Event in Bangkok verpasste er, doch Trackhouse-Teamchef Davide Brivio kündigte seine Rückkehr für die Tests in Buriram an.

Am Tag vor den letzten offiziellen Tests vor Saisonstart stellte sich der 24-Jährige den Fragen der Journalisten. Die wichtigste Frage: Wie geht es ihm?

«Ich bin glücklich, hier zu sein. Nach dem Crash bin ich sofort nach Spanien zurückgeflogen. Ich danke Dr. Mir, denn als ich in Barcelona gelandet bin, war alles für die OP vorbereitet. Der Crash ist erst eine Woche her, es ging alles sehr schnell. Da wir nicht in Europa sind, musste ich für die OP dorthin und wieder nach Asien zurück, das war nicht einfach.»

Der Genesungsprozess verläuft nicht problemlos. «Die Hand ist soweit in Ordnung, das Problem ist der Fuß. Ich habe starke Schmerzen auf der linken Körperseite und auch im Rücken. Es sei einer seiner schwersten Stürze gewesen – was genau passiert war, konnte er nicht nachvollziehen.»

Fernandez ist der einzige Pilot des Aprilia-Quartetts, der bereits Erfahrung auf der Aprilia RS-GP aus den Vorjahren mitbringt. Sein Ausfall beim Sepang-Test war ein ungeplantes Problem für Aprilia, da wertvolle Entwicklungszeit verloren ging. «Es ist wichtig für Aprilia, wir brauchen mehr Daten, um den richtigen Weg einzuschlagen. Der erste Eindruck des Bikes war sehr gut. Doch wir haben nicht genügend Informationen, um ein Basis-Setup zu erstellen. Deshalb bin ich hier.»

Aufgrund seiner physischen Einschränkungen ist klar, dass es für den Aprilia-Piloten nicht darum geht, in Buriram eine Bestzeit aufzustellen. Stattdessen liegt der Fokus auf der Datensammlung und der Vorbereitung für den Saisonauftakt auf derselben Strecke. In den nur 24 Runden, die er in Sepang fahren konnte, sammelte er kaum Eindrücke.

«Das erste Feedback für das Bike ist gut. Sie haben einige Verbesserungen gebracht, die ich aber noch nicht getestet habe. Ich bin hier, um zu fahren und um meinen Speed wiederzufinden. Ich arbeite mit einigen neuen Leuten zusammen, ich muss lernen, mit ihnen die beste Verbindung zu finden.»