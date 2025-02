Fabio Di Giannantonio will beim Thailand-GP antreten

Nach seinem Sturz beim MotoGP-Test in Sepang wurde Fabio Di Giannantonio (Ducati) am Sonntag erfolgreich am linken Schlüsselbein operiert. Sein Ziel ist es, beim ersten Rennwochenende in Buriram am Start zu stehen.

Beim MotoGP-Test in Sepang brach sich Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) bei einem Sturz am Ende des ersten Tages das linke Schlüsselbein. Was besonders ärgerlich war: Der Crash passierte bei einem Wheelie, mit dem «Diggia» seine Freude über den erfolgreichen Tag zum Ausdruck bringen wollte. Der Test war für ihn somit vorbei, noch am Mittwoch trat Di Giannantonio die Heimreise nach Italien an. Auch den zweitätigen Test in Buriram in dieser Woche muss der Römer auslassen.

Am Sonntag wurde Di Giannantonio in der Spezialklinik Villa Stuart in Rom erfolgreich operiert, er startete danach umgehend mit der Rehabilitation. Sein Ziel ist es, beim ersten Rennwochenende der MotoGP-Saison 2025 – 28. Februar bis 2. März in Thailand – in bestmöglicher körperlicher Verfassung antreten zu können. Das teilte sein VR46-Team am Montag mit.

Der 26-Jährige gab in Sepang sein MotoGP-Comeback nach einer Schulteroperation im letzten November. Er hatte sich im Herbst 2024 für ein vorzeitiges Saisonende nach dem Thailand-GP und einen operativen Eingriff an seiner verletzten Schulter entschieden, um diese nach einem Sturz auf dem Red Bull Ring im vergangenen August langfristig zu stabilisieren.

Di Giannantonio wurde von Ducati bis Ende 2026 direkt unter Vertrag genommen und wird in dieser Saison neben Pecco Bagnaia und Marc Marquez eine GP25 bewegen.