MotoGP: Raúl Fernández operiert und in Buriram dabei

Trackhouse-Aprilia-Teamchef Davide Brivio gab beim Launch-Event der MotoGP am Sonntag in Bangkok ein positives Update seinem verletzten Schützling.

Für den Spanier war der Sepang-Test nach einem Sturz am ersten Tag beendet. Er schaffte nur drei Umläufe, konnte bei den Tests nicht mehr fahren. Diagnose: Fraktur eines Knochens in der Mittelhand auf der linken Seite und in der Kuppe des Zehs am linken Fuß. Beim Launch-Event in Bangkok war Fernández nicht vor Ort, ließ sich in Spanien behandeln und schickte eine Videobotschaft.

Brivio bringt aber gute Neuigkeiten mit nach Thailand: «Raúl geht es so weit gut. Er hatte eine Operation an der Hand.»

Brivio weiter: «Er versucht, herzukommen. Er wird morgen (Montag, Anm.) nach Thailand kommen und wird versuchen, bei den Tests mitzumachen. Wir wissen, dass es etwas schwierig wird, aber es ist wichtig, vor dem Beginn der Saison ein paar Runden zu fahren. Wir hoffen natürlich, ihn hier gut in Form zu bringen.»

Vor dem Saisonstart gibt es zwei weitere Testtage am 12. und 13. Februar in Buriram.