Aero-Geheimagent Zarco: «Kann keine Details verraten» 11.02.2025 - 10:55 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose LCR-Honda-Frontmann Johann Zarco

LCR-Honda-Pilot Johann Zarco befindet sich in einem Stimmungshoch. Nach einem sehr positiven Test in Sepang geht es ab morgen in Buriram weiter. Erneut geht es um die verheißungsvolle neue Aerodynamik der MotoGP-Honda.