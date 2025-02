Buriram-Test 13 Uhr: Pedro Acosta im Marquez-Sandwich

Die ersten drei Stunden des MotoGP-Tests in Buriram sorgten für einige Überraschungen: Ducati, KTM, Honda und Aprilia haben mindestens einen Fahrer in den Top-5.

Vergangene Woche testete der MotoGP-Zirkus in Sepang/Malaysia, von dort ging es für den Tross direkt weiter nach Buriram in Thailand. Auf dem Chang Circuit, 400 km nordöstlich der Hauptstadt Bangkok, wird am Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr getestet, jeweils mit 20-minütiger Unterbrechung um 13 Uhr, dann dürfen die Fahrer Probestarts machen. Buriram ist gegenüber MEZ sechs Stunden voraus.

Im Großraum Bangkok ist es derzeit in der Nacht ungewöhnlich kühl, die Temperaturen fallen bis auf 18 Grad Celsius. Erfrierungen muss keiner befürchten: Um 8 Uhr waren es bereits wieder 22, zu Testbeginn 28 Grad. Die Höchsttemperatur wird am Nachmittag bei 35 Grad liegen.

Bis auf Fabio Di Giannantonio (Schlüsselbeinbruch links) und Jorge Martin (Hand und Fuß gebrochen) sind in Buriram alle Stammfahrer dabei. Statt Martin lässt Aprilia Test- und Ersatzfahrer Lorenzo Savadori an der Grundabstimmung arbeiten.



Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) ist nach seiner Operation an der linken Hand wieder dabei.

Um jede Minute zu nutzen, fuhren Marco Bezzecchi (Aprilia) und Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) mit dem Umschalten der Ampel auf Grün als Erste auf die Strecke.

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Ducati-Werksfahrer Marc Marquez mit 1:30,587 min. Damit war der Spanier auf Anhieb schneller als Bezzecchi, der 2023 auf einer Ducati in 1:30,896 min die schnellste Rennrunde gedreht hat. Der Streckenrekord von Bagnaia steht bei 1:28,700 min, aufgestellt Ende Oktober 2024 im Qualifying.

Um 11.30 Uhr übernahm Pedro Acosta aus dem Team Red Bull KTM mit 1:30,455 min die Spitze und setzte in den folgenden zwei Runden mit 1:30,129 und 1:29,904 min gleich noch eins drauf. Der Spanier blieb als Erster an diesem Tag unter 1:30 min.

Zum Mittag katapultierte sich Alex Marquez aus dem Team Gresini Ducati bei inzwischen 55 Grad Asphalttemperatur mit 1:29,649 min auf Platz 1 und liegt damit 0,255 sec vor Acosta. Marc Marquez, der mit seinen Zeiten lange im Mittelfeld lag, schob sich um 12.42 Uhr auf Platz 3.



Bei diesen Top-3 blieb es bis um 13 Uhr. Luca Marini sorgte als Vierter für einen Lichtblick für Honda, Bezzecchi brachte die beste Aprilia auf Platz 5.

Zeiten MotoGP-Test Buriram (12. Februar), 13 Uhr:

1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:29,649 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,255 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,262

4. Luca Marini (I), Honda, +0,279

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,536

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,639

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,702

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,727

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,804

10. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,956

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,005

12. Johann Zarco (F), Honda, +1,074

13. Joan Mir (E), Honda, +1,143

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,212

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,243

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,299

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,326

18. Maverick Vinales (E), KTM, +1,464

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,598

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,973

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia +2,230