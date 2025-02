Franco Morbidelli: «Kann das Bike aggressiver fahren»

VR46-Pilot Franco Morbidelli war am ersten Tag des MotoGP-Tests in Buriram bei den Schnellsten dabei. Er sieht vor allem bei sich einen Fortschritt, um die Ducati GP24 noch besser zu fahren.

Bereits beim Sepang-Test zeigte Franco Morbidelli (Ducati) eine starke Leistung – in der kombinierten Zeitenliste landete er auf Rang 4. Im VR46-Team fühlt sich der 30-Jährige wohl, dort hat er viele vertraute Gesichter um sich herum.

Am ersten Tag des MotoGP-Tests in Buriram bestätigte sich die gute Form von Morbidelli – er belegte Platz 3. «Es war ein großartiger Tag, wir waren sehr schnell», freute er sich. «Am Ende des Tages hatten wir zwei kleinere Probleme bei beiden Bikes. Aber das Team war unglaublich – sie bekamen alles rechtzeitig in den Griff und wir konnten zurück auf die Strecke gehen. Ich kann nicht glücklicher sein.»

Morbidelli war bereits im letzten Jahr auf der Ducati GP24 unterwegs. Dem Papier nach muss sich der Italiener von allen MotoGP-Fahrern am wenigsten auf ein neues Motorrad einstellen. Nach den drei Testtagen in Sepang und seinen ersten Runden auf dem Chang International Circuit, was hat sich beim Bike oder seiner Fahrweise geändert? «Ich habe natürlich die Erfahrung und kenne das Bike sehr gut. Der Unterschied ist, dass ich jetzt natürlicher und aggressiver fahren kann und ich habe bei allem, was ich auf dem Bike mache, eine positivere Einstellung. Das hat sich auch auf unseren Speed in den ersten vier Testtagen ausgewirkt. Natürlich führten wir im Vergleich zum letzten Jahr auch einige Änderungen beim Setup durch», erklärte «Morbido».

Es sieht danach aus, dass Morbidelli gut vorbereitet ist auf die ersten Rennen in Thailand in knapp drei Wochen. Welche Arbeiten stehen am zweiten Testtag an? «Am Donnerstag werden wir uns bei unserem Programm mehr auf das Rennwochenende konzentrieren und die letzten Vorbereitungen machen.»

