Honda-Pilot Luca Marini bleibt skeptisch: «Abwarten!»

Platz 4 am Vormittag, Rang 6 am Ende des ersten Testtags von Buriram für Honda-Werksfahrer Luca Marini. Der Italiener gesteht Fortschritte ein, traut aber auch der versammelten Konkurrenz noch nicht über den Weg.

Zwei Honda-Piloten bei einem offiziellen Testtag unter den Besten 7. Damit stellte HRC am Tag 1 in Buriram hinter Dominator Ducati die zweitstärkste MotoGP-Fraktion. Luca Marini, 2024 in seinem ersten Honda-Jahr ein Schatten seiner selbst, war in Thailand die größte Überraschung.

Noch vor wenigen Tagen hatte der Schlaks in Sepang über die anhaltende Schwäche seines Renngerätes gewettert und sah sich mit Position 15 nach drei Tagen Schufterei weiterhin in aussichtsloser Lage. Mit Zarco und Mir in weitaus besseren Positionen war jedoch bereits in Malaysia der Aufwärtstrend der RC213V nicht mehr zu leugnen.

Als Luca Marini am heutigen ersten Testtag in Thailand zur Halbzeit mit weniger als 0,3 s Rückstand auf Position 4 der Zeitenliste geführt wurde, war Honda in aller Munde. Aus dem Stand war der Italiener schneller unterwegs als im Qualifying im vergangenen Oktober.

Am Nachmittag konnte Marini nicht mehr nachlegen, hielt sich aber auf Rang 6 und bekam von LCR-Ass auf Platz 7 zusätzliche Argumente für die positive Entwicklung. Und doch unternahm Luca Marini nach 58 Runden auf dem fast 40 Grad heißen Asphalt alles, um sich aus dem Gespräch für eine gute Position zu nehmen.

Marini: «Dass ich in der Früh gut unterwegs war, das war normal. Es zählt zu meinen Stärken, stark zu beginnen. In Malaysia war es genau so: Ich war in Sepang erst richtig gut unterwegs und dann haben die anderen ihre Zeiten rausgehauen.»

Für den Italiener, dessen Vertrag Ende 2025 ausläuft, steht auch in Thailand fest, dass die Konkurrenz noch in der Defensive fährt: «Es wäre zu früh, jetzt schon von einem Durchbruch zu sprechen. Es hängt alles von dem ab, was die anderen für Steigerungen erreichen. Ja, wir haben unsere Zeiten verbessert, aber die Konkurrenz wird auch schneller und noch wissen wir nicht, wie viel.»

Bei aller Zurückweisung war dem Honda-HRC-Piloten aber auch Positives zu entnehmen: «Im Gegensatz zu Sepang versuchen wir in Buriram nicht mehr, eine gemeinsame Basis zu finden. Das Paket, das wir 2025 zumindest für die ersten vier GP-Events einsetzen wollen, haben wir bereits definiert. In Thailand geht es jetzt um die Abstimmung. Wir versuchen, das Optimum aus der neuen Maschine herauszuholen, und haben am ersten Tag schon viel an Details arbeiten können.»

In den vergangenen Monaten hatte Honda unzählige Updates an Motoren, Chassis und Aerodynamik in den Testbetrieb geworfen. Für das HRC-Team brachte die letzte Ausbaustufe der Verkleidung den größten Fortschritt. Am zweiten und letzten MotoGP-Testtag wird sich zeigen, auf welchem Niveau der größte Hersteller in die WM-Saison 2025 starten kann – und inwieweit die Kommunikationsstrategie von Luca Marini aufgeht.