Fabio Quartararo (Yamaha): «War komplett verloren»

Fabio Quartararo (Yamaha) hatte am ersten Tag des MotoGP-Tests in Buriram mit einem ungewöhnlichen Problem zu kämpfen. Der Franzose erklärte, weshalb es nur für Rang 13 reichte.

Fabio Quartararo (Yamaha) absolvierte in Sepang ein umfangreiches Testprogramm und war an allen Tagen bei den Schnellsten dabei. Der Franzose war guter Dinge, dass Yamaha bei der M1 ein großer Schritt gelungen ist. Nach fünf Tagen auf dem Sepang International Circuit war er aber auch froh, auf eine andere Strecke zu kommen.

Am ersten Tag des MotoGP-Tests in Buriram ergab sich ein etwas anderes Bild. Quartararo war auf Rang 13 in der Zeitenliste zu finden und nur drittbester Yamaha-Pilot – Jack Miller (10) und Alex Rins (12) waren schneller. «Heute war ein seltsamer Tag für uns. Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich mit keinem Vorderreifen zufrieden war», grübelte ein nachdenklicher «El Diablo» vor den versammelten Journalisten. «Ich hatte zu kämpfen, um schnell zu sein. Wir werden morgen weitersehen, wenn die Streckenverhältnisse besser sind und ich so fahren kann, wie ich möchte. Heute probierten wir viele Dinge aus, aber ich bin auch nicht gut gefahren. Hoffentlich finden wir morgen den richtigen Reifen oder das richtige Setup.»

Daneben hatte Quartararo auch Positives zu berichten. «Wir haben uns auf der Geraden stark verbessert und einige Schritte nach vorne gemacht. Die Perfomance des Bikes ist gut», meinte er und kam dann wieder auf die Schwierigkeiten zurück: «Wir haben mit dem Grip zu kämpfen und ich habe kein gutes Gefühl für die Front gefunden – ein Bereich, wo wir eigentlich stark sind. Deshalb war ich heute komplett verloren. Heute war ein harter Tag, aber wir haben andere Dinge gefunden, die für uns positiv sein können.»

Während beim Test in Thailand die Entscheidungen hinsichtlich des Pakets für das erste Rennwochenende getroffen werden müssen, hat Yamaha wie Honda aufgrund der Concessions – im Gegensatz zu Ducati, Aprilia und KTM – mehr Möglichkeiten, nachträgliche Veränderungen vorzunehmen. «Ja, die Concessions sind sehr wichtig für uns. Das Paket mit der Aerodynamik und dem Motor, welches wir für das erste Rennen homologieren lassen, ist mehr oder weniger fixiert. Morgen werden wir noch viel mit dem Chassis arbeiten.»

Vom 28. Februar bis 2. März findet in Thailand das erste Rennwochenende statt. Am Donnerstag hat der MotoGP-Weltmeister von 2021 die letzte Gelegenheit, um sich darauf vorzubereiten. Wie sieht der Plan für den zweiten Testtag aus? «Morgen werden wir mit dem Bike ans Limit gehen und wir müssen unser Gefühl für die Front verbessern», betonte Quartararo.

© Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Marc Márquez Zurück Weiter