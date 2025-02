KTM-Duo Binder und Acosta: Rennabstimmung im Auge

Nach fleißiger Vorarbeit in Malaysia konnten ich die RC16-Experten Brad Binder und Pedro Acosta bereits am ersten Tag in Buriram auf das Wesentliche konzentrieren. Am zweiten Tag soll es noch weiter vorangehen.

Pedro Acosta bleibt der erste Ansprechpartner, wenn es um den möglichen Speed mit der KTM RC16 geht. Von Beginn des Tests sprühte Acosta vor Tatendrang. Über den ganzen Tag hämmerte der junge Spanier erstaunliche 81 Runden in den heißen Asphalt – und war von Beginn an schnell.

In der ersten Halbzeit des Auftakts von Buriram umrundete nur Ducati-Pilot Alex Marquez die 4,55 km lange Piste schneller. Am Nachmittag konnte Acosta sein Tempo nicht weiter steigern. Der schnellste der vier KTM-Piloten rutschte auf Rang 5 ab, war damit aber immer noch voll zufrieden. «Ich bin absolut zufrieden. Wir sind bereits heute auf der Strecke gewesen mit dem Ziel, viel Zeit in eine bestmögliche Rennabstimmung zu investieren. Wir wollten schon am ersten Tag möglichst weit kommen und haben alle Bereiche untersucht, bis hin zur Simulation des Rennens.»

Acosta fasste die beiden wichtigsten Aspekte zusammen: «Wir sind sehr viel gefahren und das Bike hat alles ohne jedes Problem mitgemacht. Das Motorrad war heute sehr überzeugend, ganz besonders als wir die längeren Distanzen gefahren sind. Ich fühle mich gut, weil wir das Tagesziel erreicht haben.»

Ähnliches befand Teamkollege Brad Binder, der sich in Thailand aus dem Stand in die Top-10 schieben konnte: «Wir haben bereits das Rennwochenende im Auge und haben das getan, was auch beim GP auf uns wartet. Wir haben die verschiedenen Reifenoptionen durchprobiert und die Abstimmung verfeinert. Wir sind so weit gekommen, dass wir morgen in der Früh einige Zeitattacken angehen können.»

Brad Binder landete nach gewaltigen 83 Runden auf Rang der Zeitenliste. Damit waren die KTM-Werksfahrer die bislang fleißigsten Piloten in Buriram. Auf die Fabelzeit von Marc Marquez büßte das erfahrene RC16-Duo 0,7 und 0,8 sec ein.

Zugleich sind Acosta und Binder besser aufgestellt als die Kollegen in der KTM-Tech3-Garage. Enea Bastianini verlor auf Rang 16 schon 1,2 Sekunden auf Marquez, bei Vinales (Platz 18) fehlen bei Testhalbzeit 1,6 sec.